Ljubljana se nameće kao idealna destinacija za jednodnevni izlet za stanovnike Zagreba i njezine okolice. U glavnom gradu Slovenije možete biti već za 90 minuta te uživati u bogatoj povijesnoj, kulturnoj i gastronomskoj ponudi. U nastavku teksta otkrijte koje to turističke atrakcije u Ljubljani nikako ne biste smjeli izostaviti tijekom posjete.

Posjetite Ljubljanski dvorac

Najveća turistička atrakcija Ljubljane svakako je Ljubljanski dvorac koji se izdiže 375 metara iznad grada, a nudi uvid u srednjovjekovnu arhitekturu ovoga grada koja se isprepliće s umjetnošću modernog doba. Posjetite muzej slovenske povijesti, zavirite u kapelu sv. Jurja i zatvorske prostorije u kojem su nekoć bili zatočeni „obični“ građani, ali i plemići. Popnite se na vidikovac s kojeg puca najljepši pogled na Ljubljanu. Za lijepog dana možete vidjeti i najviši vrh Slovenije – Triglav (2864 m).



Do dvorca se možete popeti pješice – za 15-ak minuta lagane šetnje bit ćete na vrhu, doći automobilom, gradskim autobusom, pa čak i turističkim električnim vlakom Urban. No najpopularniji način svakako je uspinjača koja vas do za 90 sekundi diže do željene destinacije. Povratna karta za uspinjaču iznosi 6 eura.

Ljubljana, Slovenija - 3 (Foto: Nikola Zoko)

Provozajte se brodom po Ljubljanici

Provozajte se turističkim brodićem po rijeci Ljubljanici koja prolazi kroz centar grada i uživajte u romantičnom pogledu na divnu arhitekturu, šarmantne kafiće i ljude koji se opuštaju uz obalu. Nazivaju je i rijekom sedam imena – na izvoru ispod Snežnika zove se Trbuhovica, potom mijenja ime u Obrh, pa Stržen, Rak, Pivka, Unica, da bi na nekoliko izvora u Vrhniki i okolici, nakon dugog putovanja kroz krško podzemlje, ponovo postala Ljubljanica.



Tijekom vožnje obratite pozornost na ljubljanske mostove koje pričaju zanimljive priče, a posebice Tromostovje – set od tri mosta na rijeci Ljubljanici koja povezuje stari i novi dio Ljubljane, a koju je napravio znameniti slovenski arhitekt Jože Plečnik. Plečnik je kultna figura koja je oblikovala izgled Ljubljane, a koji potpisuje i Čevljarski most, ljetno kazalište Križanke, crkvu sv. Mihaela, Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu, groblje Žale i slično.



Vožnja brodom traje oko 45 minuta, a cijena ulaznice iznosi 14 eura za odraslu osobu.

Ljubljana, Slovenija - 4 (Foto: Nikola Zoko)

Prošećite centrom grada

Ljubljana ima jednu ogromnu pješačku zonu u centru grada, a prostire se na čak 17 hektara. Središte glavnog grada Slovenije zatvoreno je za motorni promet još prije 16 godina i uistinu je pravo zadovoljstvo njime prošetati – bez obzira želite li samo upiti opuštenu atmosferu ili detaljnije upoznati njegovu kulturnu i povijesnu baštinu.



Kad vas svlada umor, nazovite Kavalira. Riječ je o električnom vozilu koji vas vozi bilo gdje unutar pješačke zone u središtu grada potpuno besplatno.

Probajte štruklje

Kada ogladnite uputite se do jednog od simpatičnih restorančića u centru i isprobajte slovenske štruklje. Riječ je o štruklima koji se tradicionalno nadijevaju skutom te zalijevaju s prženim krušnim mrvicama. Isprobati možete sve od sirnih i mesnih štruklji do onih čokoladnih.

Ljubljana, Slovenija - 6 (Foto: Nikola Zoko)

U restoranu Moji štruklji u sklopu ljubljanske tržnice isprobati se mogu i tri veganska okusa (od povrća, čokolade i malina), a koji u prosjeku stoje oko 5 eura. Imajte na umu da su slovenski štrukli drugačiji od naših zagorskih. Uvijek su kuhani, deblji su te imaju blaži okus od onoga na što smo mi navikli u Hrvatskoj.

Posjetite ljubljansku tržnicu – petkom

Ljubljanska tržnica najbolje je mjesto za istraživanje lokalne gastronomije. Posjetite je petkom kada se na Pogačarjevom trgu organizira već nadaleko poznati projekt Otprte kuhne koja se naziva i gurmanskom kulinarskom tržnicom. Idealno je to mjesto i vrijeme da kušate specijalitete lokalnih restorana i slovenskih kuhara.

Imajte na umu da se otprta kuhna organizira samo u toplijem dijelu godine – obično od ožujka do listopada. Pripazite i na golubove – ako su gladni, mogli bi iskoristiti trenutak nepažnje i poslužiti se obrokom koji imate pred sobom.

Fotkajte se sa zmajevima

Ako niste snimili selfie sa zmajem u Ljubljani, jeste li uopće posjetili glavni grad Slovenije? Zmaj je simbol ovoga grada i njegov lik krasi pročelja brojnih građevina. Najbolje fotografije snimit ćete na Zmajevom mostu koji se smjestio između Kopitarove i Resselove ulice, a koji krasi veličanstvene skulpture zmajeva.

Ljubljana, Slovenija - 1 (Foto: Nikola Zoko)

Istražite Cukrarnu

Želite li istražiti suvremenu slovensku umjetnost, posjetite bivšu tvornicu šećera Cukrarnu. Ovaj je prostor 2021. godine u potpunosti obnovljen, preuređen te pretvoren u galeriju koji služi kao mjesto za izlaganje raznih audio, vizualnih, intermedijskih i performativnih projekata domaćih umjetnika i šire. Postav se mijenja, a dio eksponata trenutno je povezan i s 35. Grafičkim bienalom koji se u Ljubljani održava do 14. siječnja 2024. godine.

Otkrijte TipoRenesansu

Ako je tiskana riječ više vaš stil, prošećite do šarmantne radnje TipoRenesanse. Riječ je studiju za tipografsku i tiskarsku baštinu koju je 2010. godine osnovao grafički dizajner i kaligraf Marko Drpić. Jedno je od rijetkih mjesta na prostoru bivše Jugoslavije u kojem možete otkriti zapanjujući svijet analognog tiska, a koji je danas uvelike zamijenila digitalna tehnologija.

Opustite se u Tivoli parku

Ako se najbolje opuštate okruženi zelenilom obavezno posjetite i Tivoli park. Ova zelena ljubljanska oaza popularno je mjesto za druženje lokalnog stanovništva, ali i njihovih gostiju. Prošećite najvećim ljubljanskim parkom i uživajte u divnoj atmosferi. Na raspolaganju vam je i galerija na otvorenom na Jakopičevom šetalištu u kojem se redovito izlažu zanimljive fotografije velikog formata.

Ljubljana, Slovenija - 5 (Foto: Nikola Zoko)

Nazdravite čašicom omiljenog pića

Na kraju večeri nazdravite s čašom omiljenog pića ili kakvog koktela. Središte grada prepuno je simpatičnih kafića i barova u kojima možete isprobati lokalnu ponudu. Sjajni kokteli, primjerice, piju se u kafiću s najboljim pogledom u Ljubljani u neboderu Nebotičnik.



Obići možete i jedinu ljubljansku destileriju džina i viskija u Ljubljani pod imenom Broken Bones koja je osnovana 2012. godine, a koja u ponudi ima pića koja su zapela za oko i legendarnom Jimu Murrayu. Kušajte zvijezde ove destilerije i naučite sve o proizvodnji džina i viskija u radionici koja traje oko 90 minuta, a stoji 25 eura.

