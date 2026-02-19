Odabirom Obertauerna i Valamar Après-Ski Escape-a pitanja su se pretvorila u sadržajan vikend u kojem je Valamar ugostio grupu hrvatskih influencera i kreatora sadržaja kako bi im pružio iskustvo jedinstvenog zimskog lifestyle-a u svoja dva austrijska hotela – [PLACES] Obertauern by Valamar i Kesselspitze Hotel & Chalet, Valamar Collection.

Svoju prepoznatljivu notu ovom putovanju dali su Karla Zelić, Luna Valas, Senja Vild, Mia Matić, Matea Miljan, Isabella Rakonić, Dorin Zelenika, Antonio Knežević i Luciano Plazibat, a program ih je vodio kroz ono što zima u Alpama nudi - od skijanja preko wellnessa i gastronomije do Après-Ski druženja i malih pauza za reset.

Put do Alpa, koji od Zagreba traje svega 3,5 sata, bio je iskustvo samo po sebi: u JAECOO 7, SUV-u s naprednim Super Hybrid sistemom, vožnja je bila tiha, udobna i luksuzna. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, posebno se istaknula lakoća vožnje po zaleđenim cestama. Osim udobne vožnje, ovaj moderni SUV, opremljen i karaokama s mikrofonima, dio influencera naveo je na pjevanje i mini party u kabini.

Američki ski vibe s europskom profinjenošću

A sam ulazak u Obertauern pomalo podsjeća na drugi kontinent. Hoteli su smješteni neposredno uz staze, skijalište je kompaktno i povezano, a energija mjesta balansira između sporta, društvenog života i hedonizma. Upravo taj spoj često se uspoređuje s američkim ski-resortima, ali u manjoj, profinjenijoj alpskoj verziji.

Kako započeti zimski getaway, no dobrom kapljicom. Wine tasting u cosy vinskom kutku [PLACES] Obertauerna by Valamar bio je mjesto okupljanja i kreiranja dobre energije koja je potrajala do kraja vikenda.

Već na početku bilo je jasno da je ovaj hotel sam po sebi odredište. Spoj modernog dizajna i ekoloških materijala, cozy vibra, panoramski pogledi, brojni sadržaji i kul poruke po cijelom hotelu, podsjećaju da ste u sasvim posebnoj priči. Kako su i ovdje nekada boravili legendarni Beatlesi, ponegdje ćete naći i stihove iz njihovih pjesama.

Snijeg je ovdje garantiran

Došli smo i do ključnog pitanja s početka - hoće li biti snijega? U Obertauernu samouvjereno kažu – DA!

Obertauern opravdano nosi reputaciju najsnježnijeg skijališta u Austriji, s garancijom izvrsnih skijaških uvjeta tijekom gotovo šest mjeseci - od kraja studenoga pa sve do početka svibnja, zahvaljujući svojoj visokoj nadmorskoj visini od 1.752 m i obilnim prirodnim padalinama.

Odlično! Tko je za safari na snijegu s iskusnim učiteljima skijanja? Valamarovi učitelji skijanja, koji redom pričaju hrvatski, osvajanje skijaških padina podižu na novu razinu - bruse vaše skijaške vještine, otkrivaju najbolja mjesta za okrjepu, a po potrebi i fotkanje na stazi, i donose sasvim novu dozu smijeha.

Dio naših kreatora sadržaja pokazao je pravo umijeće na safariju i ponio nezaboravne uspomene.

Senja Vild, talentirana fotografkinja i kreatorica vizualnog sadržaja, jedna je od njih: „Safari skijanje zanimljivo je i zabavno, s korisnim instrukcijama; svi smo se držali skupa i podržavali se bez obzira koliko tko zna. Osim skijanja, i hodanje na krpljama bilo je novo iskustvo, koje bih ponovila. Nije teško, a interesantno je.“

Dok su oni iskusni osvajali padine, škola skijanja osvojila je neke nove skijaše koji su tek započeli svoju skijašku avanturu i dokazali kako krzneni outfit prolazi u svim uvjetima. Jedan od njih bio je Luciano Plazibat, plesač, koreograf i pobjednik Survivor-a kojem ni jedan izazov nije stran. „Škola skijanja - mogu reći kratko i slatko bez puno padova! Meni je pomoglo što znam klizati pa je možda u tome tajna.“, otkriva nam Luciano i dodaje: „Aaaa, krzno je uvijek najbolja opcija, treba nekad i padati u stilu, ali i nasmijati druge.“ „Iskreno, svi bar jednom trebaju otići probati skijati, jer ima neki poseban gušt u tome i u to sam se napokon ko dite s mora prvi put uvjerio. U klub skijaša još nisam ušao jer mislim da za to treba proći crvenu stazu, a to se još nisam usudio jer kad pogledam dolje, to izgleda kao pad!“, zaključuje uvijek originalan Luciano priču o svom prvom skijaškom iskustvu.

Dani puni sadržaja, noći koje ostaju u sjećanju

Točka okupljanja skijaša i neskijaša bio je Kringsalm, planinska after-ski lokacija koja je savršeno locirana i do nje možete doći i ako ne skijate. Super hrana, odlične vibracije, dodatak glazbe i mjehurića zaslužni su što se s ove lokacije teško odlazi.

Večeri su bile priča za sebe… Od intimnih dugih večera u slijedovima u Kesselspitze Hotel & Chalet do igri i zabave u [PLACES] Obertauern by Valamar hotelu. Večer za pamćenje odvila se na osmom katu, na rooftopu hotela [PLACES], gdje je organiziran Après-Ski Escape party powered by adidas – zabavno druženje s panoramskim pogledom na Alpe. Lounge atmosfera bila je opuštena, uz koktele i puno smijeha, a influenceri su se zabavljali i uz biljar, jer tko kaže da ples i biljar ne idu zajedno?

Jedno podne pretvorilo se, pak, u mini-natjecanje izrade tradicionalnog Kaiserschmarrna, koje je dokazalo da kreativnost influencera jednako dolazi do izražaja i izvan društvenih mreža.

Sve su zaokružili i wellness trenuci koji su dali dozu opuštanja i topline. Kesselspitze Hotel & Chalet već pri ulasku nudi osjećaj mira i topline. Interijer, atmosfera i osoblje koje goste dočekuje i na hrvatskom jeziku stvaraju osjećaj doma, a spustite li se nekoliko stepenica niže očekuje vas prostrana wellness zona koja s lakoćom preuzima glavnu, toplu ulogu u ritmu dana.

U ovoj alpskoj wellness oazi na više od 200 m² finska i bio sauna, parna kupelj, slana soba, tuševi doživljaja i mirna relax zona stapaju se u savršeno mjesto za potpuno opuštanje nakon dana na snijegu, a nezaobilazan su doživljaj i izvorne tajlandske masaže.

Za ljubitelje zime u pokretu, tu je i biciklizam na snijegu (snow biking), koji donosi potpuno novu dimenziju vožnje po snježnim stazama, kao i romantične vožnje kočijama po snijegu, idealne za opuštajuće zimske trenutke u prirodi. Sve ove aktivnosti dostupne su na samo nekoliko koraka od vaše udobne hotelske oaze - dovoljno je samo iskoraknuti van i prepustiti se snježnim radostima bez komplicirane opreme i prethodnog iskustva. Samo snijeg, smijeh i pozitivna energija čine savršenu kombinaciju za zimski odmor pun opuštanja i zadovoljstva.

Ovo posebno putovanje, naravno, imalo je i svoju modnu stranu, o čemu nam je više rekla Senja Vild: „Bitno mi je da je garderoba prvenstveno udobna i kvalitetna, ali i da dobro izgleda obzirom da sam fotograf koji se bavi modom.“ „Ako idete u Obertauern, spremite se za jako dobre staze, jako dobro druženje, dobru zabavu, predobru klopu, super osoblje i – just ski away!“ Postoji li bolja pozivnica od Senjine? Vjerujemo da ne, stoga, vidimo se u Obertauernu!