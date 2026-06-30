Galerija 1 1 1 1 Američka tvrtka Zpacs napravila je ultra lagane cipele koje su iznimno fleksibilne, mogu se smotati da stanu u dlan i pohraniti u bilo koji džep od ruksaka.

Cipele su dostupne u veličinama od S do XXL-a, a par ove obuće teži između 71 i 86 grama.

Model ima zatvorenu petu s podesivom elastičnom vezicom koja sprječava ispadanje sa stopala. Idealan je izbor za ljubitelje kampiranja i planinarenja, ali i backpackere koji ne žele nepotrebno povećati težinu i volumen svojeg ruksaka.

Zpacs Deluxe Camp Shoes iznimno su lagane i udobne za nošenje (Foto: Zpacks / Ferrari / Profimedia)

Zpacs Deluxe Camp Shoes su izrađene od najlona, štite stopala od vlage i prljavštine te imaju rastezljivi gornji dio koji se prilagođava stopalu.

Uz to imaju potplat debljine pet milimetara koji ublažava hod po kamenju, korijenju i neravnom tlu u kampu. Nositi se mogu s ili bez čarapa.

Kako izgleda ova obuća, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

Najviši vrhovi Hrvatske i susjedstva: Gojzericama po divovima i patuljcima predivnih planina +6