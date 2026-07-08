Volite koktele, volite lubenicu i volite rosé? Onda niste slučajno ovdje. Ako tražite koktel koji izgleda atraktivno, a uz to je lagan, osvježavajuć i pun skatkog voćnog nektara, rosé margarita s lubenicom mogao bi vam se i previše svidjeti.
Tekila, svježi sok limete, domaći sirupa od roséa i lubenice i rashlađenirosé nakon samo nekoliko sekundi u shakeru postaju elegantan ljetni koktel idealan za druženja na terasi, roštilje ili opuštanje uz zalazak sunca.
Rosé margarita s lubenicom - sastojci:
Za margaritu
- krupna sol za rub čaše
- 60 ml srebrne tekile
- 45 ml Grand Marniera
- 30 ml svježe cijeđenog soka limete
- 60 ml sirupa od roséa i lubenice
- 60 ml soka od lubenice
- 60 ml rosé vina
- kriške limete, za posluživanje i ukrašavanje
- kuglice lubenice, za ukrašavanje
- drobljeni led
Sirup od roséa i lubenice
- 120 ml roséa
- 120 ml svježeg soka od lubenice
- 250 g šećera
Rosé margarita s lubenicom - priprema:
- Lubenicu narežite na kockice pa ih usitnite u blenderu do glatke teksture. Dobiveni pire procijedite kroz gusto cjedilo kako biste dobili bistar sok bez pulpe.
- U manji lonac ulijte rosé vino i sok od lubenice te dodajte šećer. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri uz stalno miješanje pjenjačom. Kada smjesa zavrije i šećer se potpuno otopi, maknite lonac s vatre. Ostavite sirup da se potpuno ohladi – tijekom hlađenja lagano će se zgusnuti. Čuvajte ga u dobro zatvorenoj staklenki u hladnjaku do nekoliko tjedana.
- Na tanjur rasporedite krupnu sol. Rub čaše premažite kriškom limete pa ga utisnite u sol kako biste dobili slani obrub. Čašu napunite drobljenim ledom.
- U shaker napunjen ledom ulijte tekilu, Grand Marnier, sok limete, sirup od rosé vina i lubenice te sok od lubenice. Snažno protresite oko 30 sekundi.
- Procijedite koktel u pripremljenu čašu, zatim dolijte rashlađeni rosé. Dodajte nekoliko smrznutih kriški breskve, kriške limete i kuglice lubenice te odmah poslužite.
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