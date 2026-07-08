Volite koktele, volite lubenicu i volite rosé? Onda niste slučajno ovdje. Ako tražite koktel koji izgleda atraktivno, a uz to je lagan, osvježavajuć i pun skatkog voćnog nektara, rosé margarita s lubenicom mogao bi vam se i previše svidjeti.

Tekila, svježi sok limete, domaći sirupa od roséa i lubenice i rashlađenirosé nakon samo nekoliko sekundi u shakeru postaju elegantan ljetni koktel idealan za druženja na terasi, roštilje ili opuštanje uz zalazak sunca.

Rosé margarita s lubenicom - sastojci: Za margaritu krupna sol za rub čaše

60 ml srebrne tekile

45 ml Grand Marniera

30 ml svježe cijeđenog soka limete

60 ml sirupa od roséa i lubenice

60 ml soka od lubenice

60 ml rosé vina

kriške limete, za posluživanje i ukrašavanje

kuglice lubenice, za ukrašavanje

drobljeni led Sirup od roséa i lubenice 120 ml roséa

120 ml svježeg soka od lubenice

250 g šećera Rosé margarita s lubenicom - priprema: Lubenicu narežite na kockice pa ih usitnite u blenderu do glatke teksture. Dobiveni pire procijedite kroz gusto cjedilo kako biste dobili bistar sok bez pulpe. U manji lonac ulijte rosé vino i sok od lubenice te dodajte šećer. Zagrijavajte na srednje jakoj vatri uz stalno miješanje pjenjačom. Kada smjesa zavrije i šećer se potpuno otopi, maknite lonac s vatre. Ostavite sirup da se potpuno ohladi – tijekom hlađenja lagano će se zgusnuti. Čuvajte ga u dobro zatvorenoj staklenki u hladnjaku do nekoliko tjedana. Na tanjur rasporedite krupnu sol. Rub čaše premažite kriškom limete pa ga utisnite u sol kako biste dobili slani obrub. Čašu napunite drobljenim ledom. U shaker napunjen ledom ulijte tekilu, Grand Marnier, sok limete, sirup od rosé vina i lubenice te sok od lubenice. Snažno protresite oko 30 sekundi. Procijedite koktel u pripremljenu čašu, zatim dolijte rashlađeni rosé. Dodajte nekoliko smrznutih kriški breskve, kriške limete i kuglice lubenice te odmah poslužite.

Green River Festival donosi tri mjeseca ljetnih užitaka - od koncerata, radionica, do kina pod vedrim nebom +15