Galerija 0 0 0 0 Američki startup Queue iz Palo Alta u Kaliforniji predstavio je, kako tvrdi, prvu potpuno autonomnu robotsku ljekarnu na svijetu. Sustav je osmišljen tako da automatizira cijeli proces izdavanja lijekova na recept – od zaprimanja lijekova od dobavljača, preko brojanja i provjere, pa sve do izdavanja pacijentima.

Na prvi pogled uređaj podsjeća na automat za čokoladice, no ovo kućište skriva sofisticirani sustav koji spaja robotiku, računalni vid i umjetnu inteligenciju. Pacijent treba tek skenirati QR kod, nakon čega mu uređaj izdaje zapečaćenu bočicu s uputama za uzimanje i svim potrebnim informacijama o lijeku.

Ovaj sustav može izdavati do 600 tableta u minuti, a trenutačno podržava oko 250 najčešće propisivanih lijekova u Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, robotske ljekarne mogle bi se postavljati u bolnicama, trgovačkim centrima, ruralnim područjima i drugim lokacijama gdje je pristup klasičnim ljekarnama ograničen.

Prema riječima predstavnika tvrtke Queue, cilj nije zamijeniti farmaceute, već automatizirati rutinske poslove poput brojanja, označavanja i provjere lijekova, kako bi se farmaceuti mogli više posvetiti savjetovanju pacijenata i drugim stručnim zadacima. Potvrdio je i da se sustav već testira u suradnji s jednim od velikih američkih lanaca ljekarni.

Ipak, unatoč tehnološkoj izvedivi, regulative zasad ne predviđaju mogućnost postojanja autonomnih ljekarni jednostavno zato što propisi i dalje zahtijevaju prisutnost licenciranog farmaceuta tijekom izdavanja lijekova, pa će šira primjena ovakvih autonomnih ljekarni ovisiti -o zakonodavstvu.

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