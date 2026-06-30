Galerija 14 14 14 14 Na sjeveroistoku Indije, u saveznoj državi Meghalaya, smjestilo se malo selo Mawlynnong za koje se možda i ne bi daleko čulo da prije prije dvadesetak godina nije postalo popularno zbog svoje titule najčišćeg sela u Aziji.

Časopis Discover India proglasio ga je 2003. najčišćim selom u Aziji, a 2005. i najčišćim selom u Indiji. Njegovu praksu kasnije je javno pohvalio i indijski premijer Narendra Modi kao primjer koji bi ostatak zemlje trebao slijediti.

Zajednička stvar

Ulice bez ijednog papirića, pletene košare za otpad na svakom koraku, brižno uređeni vrtovi i zajednica koja čistoću svoga mjesta smatra važnim dijelom svakodnevnog života učinili su ovo mjesto jednom od najpoznatijih turističkih atrakcija regije.

Mawlynnong ima tek oko stotinjak kućanstava i šestotinjak stanovnika, a svi mještani, od djece do onih najstarijih, revno sudjeluju u održavanju sela, otpad se pažljivo razvrstava, plastika se koristi minimalno, ulice se svakodnevno metu...

Stanovnici Mawlynnonga ističu da je čistoća dio njihova identiteta. Čišćenje nije nešto što rade zato što moraju, već dio njihove kulture i odgoja. Osim svakodnevnog održavanja, subotom organiziraju zajedničke radne akcije tijekom kojih svi sudjeluju u poslovima korisnima za čitavo selo.

Otpad se pažljivo razvrstava. Biorazgradivi materijal zakapa se i kasnije koristi kao gnojivo, dok se ostali otpad odvozi izvan sela. Osim toga, posebno zaduženi vrtlari održavaju javne vrtove i cvjetnjake, zbog čega selo izgleda iznimno uredno.

Turiste i posjetitelje osim besprijekorno čistih ulica privlače i spektakularni "živi mostovi" ispleteni od korijenja stabala, vidikovci od bambusa te bujna priroda po kojoj je Meghalaya poznata. Jednako je privlačna i gostoljubivost po kojoj je selo poznato i ljubaznost s kojom dočekuju svakoga putnika.

Neobična odluka

No upravo je sve veći broj posjetitelja doveo do odluke koja je iznenadila mnoge putnike. Naime, od siječnja 2026. jednodnevnim turistima zabranjen je ulazak u selo nedjeljom. Odluku je donijelo mjesno vijeće kako bi zaštitilo način života lokalnog stanovništva i očuvalo ravnotežu između turizma i zajednice.

Većina stanovnika Mawlynnonga su kršćani, pa je nedjelja je tradicionalno posvećena odlasku u crkvu, obitelji i odmoru. No kako je posljednjih godina selo vikendom bilježilo velik priljev posjetitelja, mještani su se sve češće morali baviti turistima umjesto vlastitim obiteljskim i vjerskim obvezama.

Zbog toga su odlučili da će selo biti otvoreno za jednodnevne posjete samo od ponedjeljka do subote. Nedjeljom će restorani, trgovine, štandovi i javni toaleti biti zatvoreni, a turističke aktivnosti obustavljene. Iznimka vrijedi samo za goste koji već borave u lokalnim smještajima ili dolaze na noćenje u nedjelju navečer.

Iako zabrana nedjeljnih posjeta znači i manji prihod od turizma, stanovnici smatraju da je očuvanje kvalitete života važnije od dodatne zarade. Njihova odluka sve se češće navodi kao primjer održivog turizma u kojem lokalna zajednica postavlja granice kako bi sačuvala vlastitu tradiciju, mir, okoliš te identitet mjesta koji, na kraju krajeva i privlači posjetitelje.

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