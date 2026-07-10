Ako mislite da su plaže samo picigin, sunce i borovi Murter će vas razuvjeriti. Na poluotoku Gradina nalazi se prva i jedina arheološka plaža u Hrvatskoj, gdje se možete okupati doslovno uz ostatke antičkog grada Colentuma. Plaža je uređena 2017. godine uz nadzor arheologa i konzervatora te je i danas jedinstven spoj odmora, povijesti i prirode. Proteže se na oko 200 metara, šljunčana je i opremljena klupama, koševima za otpad, zaštitnom plutajućom ogradom te informativnim pločama koje posjetitelje upoznaju s arheološkim lokalitetom i bogatim podmorjem koje ga okružuje. Već prve sezone privukla je brojne kupače, a danas je najveća plaža na Murteru.

No najzanimljiviji dio možda se nalazi upravo ispod površine mora. U plićaku se i danas mogu uočiti ostaci nekadašnjeg rimskog lučkog postrojenja, poput balastnog kamenja i amfora, Još 2017. godine najavljeno je uređenje podvodne edukativne arheološke staze koja će posjetiteljima omogućiti još bolji pogled u bogatu prošlost Colentuma. Ova plaža dio je šireg arheološko-rekreacijskog parka koji se kontinuirano uređuje. Obnavljaju se suhozidi, uređuju pješačke i biciklističke staze te čisti okolna šuma i maslinici kako bi posjetitelji tijekom ljeta imali više hlada i ugodnije mjesto za odmor.

Vrijedni ostaci

A kad se zasitite kupanja, vrijedi prošetati do ostataka Colentuma. Nekadašnji liburnski, a potom rimski grad jedno je od najvažnijih arheoloških nalazišta na ovom dijelu Jadrana. Zanimljivo je da se o njegovim ostacima pisalo još u 15. stoljeću, kada ih je opisao šibenski humanist Juraj Šižgorić, dok su kasniji autori potvrdili da se upravo ovdje nalazio antički Colentum. I rimski pisci Plinije i Klaudije Ptolomej spominju Colentum, pri čemu ga Ptolomej navodi kao grad (pólis), što potvrđuje njegov značaj u antičko doba. Colentum je prosperirao tijekom ranog Rimskog Carstva i razvio se u gradsko naselje s važnom lukom. Smješten u zaštićenoj uvali na zapadnoj strani poluotoka Gradina, imao je značajnu ulogu u tadašnjem pomorskom prometu, što potvrđuju ostaci lučkih građevina koji su i danas vidljivi.

Ostaci zidina, mozaika, amfora i drugih arheoloških nalaza svjedoče o njegovoj bogatoj prošlosti. Upravo zbog velikog broja pronađenih podnih mozaika arheolozi Colentum često nazivaju i "gradom mozaika". Među najbolje očuvanim lokalitetima ističu se rimska maritimna vila, rimska cesta i rimska cisterna, dok se na vrhu Gradine pretpostavlja da se nekada nalazila akropola. Arheolozi vjeruju i da se na tom području krije antička nekropola koja tek čeka buduća istraživanja.

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