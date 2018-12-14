Prhko, lisnato tijesto, fina žuta krema od jaja i prozračni šlag. Upravo smo u nekoliko riječi opisali pravu bledsku kremšnitu ili blejsku kremnu rezinu, nezaobilaznu slasticu, ako ste šmugnuli na vikend na Bled. Ako niste, nema razloga da ju ne isprobate u toplini vlastitog doma. Imamo i recept!

Bledska kremšnita - sastojci: paket kora za kremšnite ili lisnatog tijesta Za kremu: 7 jaja

350 g šećera

1 vanilin šećer

220 g brašna

1,5 l mlijeka

500 ml slatkog vrhnja

sok 1 limuna

3 žlice ruma Za posipanje: šećer u prahu Bledska kremšnita - priprema: Pripremite kore za kremšnite ili razvaljajte lisnato tijesto pa ga ispecite u pećnici te ga pustite da se potpuno ohladi i prerežite popola. Razdvojite bjelanjke od žumanjaka pa žumanjcima dodajte polovicu od ukupnog šećera (175 g). U drugoj posudi izmiksajte bjelanjke pa im pred kraj miksanja polako dodajte ostatak šećera (175 g). Izmiksajte žumanjke sa šećerom, vanilin šećerom, rumom i limunovim sokom. Dodajte mu brašno i oko 200 ml od ukupne količine mlijeka. U dubljoj posudi zavrijte ostatak mlijeka pa ga maknite s vatre i uz stalno miješanje ulijte smjesu sa žumanjcima. Vratite na vatru i kuhajte oko 10 minuta, uz stalno miješanje, kako biste dobili gustu slastičarsku kremu. U vruću kremu pažljivo umiješajte bjelanjke. Koru za kremšnitu položite u dublji pleh za pečenje pa na nju izlijte kuhanu kremu, poravnajte je i pustite da se potpuno ohladi. Na ohlađenu kremu dodajte tučeno slatko vrhnje, ravnomjerno razmažite i prekrijte drugom korom za kremšnite koju ste izrezali na komade. Oštrim nožem izrežite sve kremšnite pa ih pospite šećerom u prahu.

