Prhko, lisnato tijesto, fina žuta krema od jaja i prozračni šlag. Upravo smo u nekoliko riječi opisali pravu bledsku kremšnitu ili blejsku kremnu rezinu, nezaobilaznu slasticu, ako ste šmugnuli na vikend na Bled. Ako niste, nema razloga da ju ne isprobate u toplini vlastitog doma. Imamo i recept!
Bledska kremšnita - sastojci:
- paket kora za kremšnite ili lisnatog tijesta
Za kremu:
- 7 jaja
- 350 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 220 g brašna
- 1,5 l mlijeka
- 500 ml slatkog vrhnja
- sok 1 limuna
- 3 žlice ruma
Za posipanje:
- šećer u prahu
Bledska kremšnita - priprema:
- Pripremite kore za kremšnite ili razvaljajte lisnato tijesto pa ga ispecite u pećnici te ga pustite da se potpuno ohladi i prerežite popola.
- Razdvojite bjelanjke od žumanjaka pa žumanjcima dodajte polovicu od ukupnog šećera (175 g).
- U drugoj posudi izmiksajte bjelanjke pa im pred kraj miksanja polako dodajte ostatak šećera (175 g).
- Izmiksajte žumanjke sa šećerom, vanilin šećerom, rumom i limunovim sokom. Dodajte mu brašno i oko 200 ml od ukupne količine mlijeka.
- U dubljoj posudi zavrijte ostatak mlijeka pa ga maknite s vatre i uz stalno miješanje ulijte smjesu sa žumanjcima. Vratite na vatru i kuhajte oko 10 minuta, uz stalno miješanje, kako biste dobili gustu slastičarsku kremu.
- U vruću kremu pažljivo umiješajte bjelanjke.
- Koru za kremšnitu položite u dublji pleh za pečenje pa na nju izlijte kuhanu kremu, poravnajte je i pustite da se potpuno ohladi.
- Na ohlađenu kremu dodajte tučeno slatko vrhnje, ravnomjerno razmažite i prekrijte drugom korom za kremšnite koju ste izrezali na komade. Oštrim nožem izrežite sve kremšnite pa ih pospite šećerom u prahu.
Meko tijesto i puuuno čokolade: Recept za savršeni blagdanski kolač kojem nitko ne može odoljeti +0