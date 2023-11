Putujući fotograf Boris Trogrančić, koji nam redovito dokazuje moć prirode svojim fotografijama , ovaj put nas je objektivom odveo nadomak Banje Luke, na obalu rijeke Vrbasa. Ondje je snimio prirodni fenomen, Kameni most koji se smjestio blizu ceste između Jajca i Banje Luke, nedaleko od Krupe na Vrbasu. Kako objašnjava Boris, do mosta vodi pješačka staza, a do nje se dolazi prelaskom preko visećeg mosta na Vrbasu. Dodaje kako lokalno stanovništvo taj fenomen naziva Djevojački most, prema legendi o djevojci koja je skočila u smrt s mosta zbog neuzvraćene ljubavi.

"Takvi geomorfološki oblici obično se mogu pronaći na klisurama rijeka ili kanjonima, ima ih na različitim mjestima u svijetu, ali svaki je poseban na svoj način. Nastao je erozivnim djelovanjem vjetra koji je tisućama godina oblikovao rupu u stijeni koju mi vidimo kao most.

Duži je od 70 metara, a u posljednje je vrijeme popularan među penjačima jer je na njemu uređeno nekoliko penjačkih smjerova različitih težina. Cijeli taj kraj obiluje prelijepim vizurama, a u neposrednoj blizini nalazi se mnoštvo vodenica u kojima se i danas melje žito", ispričao nam je Boris, čije fotografije možete istražiti na Facebooku i Instagramu , a "putovati" možete i njegovim kanalom na YouTubeu.

