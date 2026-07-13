Bilo da odlazimo na produženi vikend, godišnji odmor ili poslovni put, iza sebe ostavljamo mnogo više od praznog stana ili kuće. Ostavljamo prostor u kojem živimo, vrijedne stvari koje smo godinama stvarali, uspomene koje ne možemo zamijeniti i osjećaj sigurnosti kojem se želimo vratiti po povratku kući.

Nakon što ste toliko truda i vremena uložili u planiranje svojeg putovanja, koje će trajati tek nekoliko dana vašeg života, zbog čega zanemarujete svoj dom u kojem trebate živjeti godinama, ako ne i cijeli ostatak života. Stoga, prije nego već u mislima otputujete na vašu destinaciju, zapitajte se što se može dogoditi s domom koji ostavljate iza sebe.



Iako ne možemo predvidjeti nepredviđene situacije, one se, nažalost, događaju upravo onda kada ih najmanje očekujemo i kad ih je najteže riješiti - kad nismo kod kuće. Olujno nevrijeme, puknuće vodovodne cijevi, požar, potres… mogu učiniti ozbiljnu štetu i kad smo kod kuće, a u slučaju odsutnosti šteta može ozbiljno ugroziti sigurnost naše nekretnine.

Neke rizike je moguće umanjiti, kao što je rizik od provale na način da ne objavljujemo na društvenim mrežama gdje živimo i od kad do kad će naš dom velikodušno biti prazan. Zatim, prije odlaska na put možemo isključiti vodu, provjeriti sve utičnice i prekidače, javiti osobi od povjerenja da nam obiđe stan. Ali i tada je jedan telefonski poziv tijekom odmora dovoljan da bezbrižno putovanje pretvori u stresnu situaciju.



Upravo zato osiguranje imovine nije samo zaštita od štete, nego i ulaganje u mir. Saznanje da je vaš dom zaštićen omogućuje vam da se tijekom putovanja posvetite onome zbog čega ste krenuli na put – odmoru, novim iskustvima i vremenu provedenom s obitelji i prijateljima.

Merkur Dom 360, paketno osiguranje privatne imovine, razvijeno je upravo s idejom da se prilagodi različitim životnim stilovima i potrebama korisnika. Kroz više razina pokrića moguće je osigurati stan, kuću, pomoćne objekte, stvari kućanstva ili apartmana, a zaštitu dodatno prilagoditi vlastitim prioritetima. Jer vlasnik apartmana na obali nema iste potrebe kao obitelj u obiteljskoj kući ili osoba koja živi u stanu u centru grada.

PR (Foto: PR)

Dodatnu vrijednost pruža i usluga „Majstor u kući“, koja osiguranicima omogućuje brzu stručnu pomoć u slučaju hitnih situacija poput puknuća cijevi, problema s bravom, električnim instalacijama ili razbijenim staklom. Kada ste stotinama kilometara udaljeni od doma, važno je znati da postoji netko tko može brzo reagirati.

Putovanja bi trebala stvarati uspomene, a ne brige. Zato je ponekad najvažnija stvar koju ponesemo na put upravo osjećaj sigurnosti da će nas po povratku dočekati dom kakvog smo ostavili.



Merkur Dom 360 – jer bezbrižno putovanje počinje sigurnim domom.

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Osluškujući potrebe korisnika Merkur osiguranje kreiralo je Merkur Dom 360, paketno osiguranje privatne imovine koje štiti kuću ili stan, pomoćne objekte, stvari kućanstva i stvari u apartmanima. Kroz tri razine pokrića – basic, medium i complete – nudi sveobuhvatnu sigurnost prilagođenu navikama, očekivanjima i vrijednostima svakog individualnog korisnika. Paketi se razlikuju po širini pokrića i po limitima pokrića. Uz svaki paket pokrića postoje i dodatna pokrića koja se mogu opcionalno ugovoriti. Sve u svrhu maksimalno individualnog pristupa svakom pojedinom korisniku. Jer ne postoji univerzalni dom, pa ne bi trebalo postojati niti univerzalno osiguranje.