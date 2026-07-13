Galerija 9 9 9 9 Na spomen Schladminga većina će prvo pomisliti na Luku, Bornu, skijanje, apres-ski tulume i utrke Svjetskog kupa. No ovaj austrijski gradić u srcu Štajerske živi vrlo aktivnom životom i kada snijeg okopni, a ljeto na zelenim livadama, planinskim jezerima, slapovima i biciklističkim stazama puno je avantura za sve ukuse i generacije, prizora pred kojima se svi foto-filteri mogu sakriti i najrazličitijih doživljaja na otvorenom.

Schladming-Dachstein ljeti je destinacija za sve one koji vole planine, prirodu i aktivan odmor jer ovdje u jednom danu možete hodati po ledenjaku, piknikovati na alpskom pašnjaku, fotografirati se uz jedno od najljepših planinskih jezera u Austriji i dan završiti uz domaći Kaiserschmarrn . Nije vam dovoljno uzbudljivo, stpite se malo, tek počinjemo...

Kako doći i gdje odsjesti?

Od Zagreba do Schladminga ima oko 320 kilometara, odnosno manje od pet sati vožnje. Dovoljno blizu za produženi vikend, ali dovoljno daleko da već na posljednjim kilometrima kroz alpske doline zaboravite da ste ikada bili u gradu i počnete se prisjećati doživljaja Heidi i njezinog djeda. Ok, i Luke i Borne, ne možete im pobjeći čim se izgovori prvo "sch".

Što se tiče smještaja možete birati između luksuznih, obiteljskih i planinskih soba, hotela i obiteljskih pansiona. Za one koji žele biti blizu restorana, turističke atmosfere i večernje žiže odličan je izbor sam Schladming, dok će ljubiteljima mira i tišine vjerojatno više odgovarati Ramsau am Dachstein – visoravan iznad grada s pogledom na veličanstveni ledenjak Dachstein.

Svakako će vam se isplatiti potražiti smještaj sa Schladming-Dachstein Sommercard karticom koja gostima omogućuje brojne pogodnosti, kao što su besplatne vožnje žičarama, ulazi u razne atrakcije, muzeje i korištenje lokalnog prijevoza.

Ledenjak u koji možete ući i planinska ogledala za Instagram

Najpoznatiji izlet vodi prema Dachsteinu, jednom od najvećih prirodnih čuda ove regije. Panoramska gondola će vas za samo nekoliko minuta dovesti na gotovo 2700 metara nadmorske visine i spektakularnog pogleda na Alpe.

Na vrhu vas čekaju Sky Walk, viseći most i poznati vidikovac Stairway to Nothingness – stepenice koje završavaju iznad ponora. Za one koji žele nešto mirnije, ali jednako posebno, iskustvo tu je Ledena palača, svijet skulptura isklesanih - u ledenjaku.

Ljubitelji planinarenja mogu nastaviti prema vidikovcu Dachsteinwarte ili Seethalerhütte, a za reklreativne hodače idealna je staza Wilde Wasser, koja prati vodeni tok od Schladminga prema jezeru Riesachsee.

Drveni mostovi, slapovi i uski klanci čine ovu šetnju jednom od onih koje se ne prolaze na brzinu, a prizor koji sigurno nećete zaboraviti je pogled na jezero Spiegelsee na Reiteralmu. Kada je površina mirna, u njoj se savršeno ogledaju vrhovi Dachsteina i Bischofsmützea. Wer kann das bezahlen, preveli su Štajerci onu našu staru.

Obiteljska avantura na alpski način

Schladming-Dachstein nije rezerviran samo za iskusne planinare. Upravo je raznolikost i bogatstvo sadržaja razlog zbog kojeg ovdje često dolaze obitelji s djecom. Na Bachlalmu, podno Dachsteina, posebna atrakcija su svizci. Ne očekujte da će zamotati čokoladu, ali uživat ćete ih promatrati na putu do njihovih brloga.

U dolini Preunegg nalazi se Ursprungalm, mjesto koje izgleda kao s razglednice – zelene livade, tradicionalne drvene kuće i pogled na planinske vrhove. Upravo ovdje sniman je i dio filma o Heidi, pa čestitajte sebi što ste je se sjetili još na auto-cesti.

Ako putujete s djecom, vrijedi posjetiti Planai, gdje se nalazi Hopsiland, jedno od najvećih dječjih planinskih igrališta u Štajerskoj. Tu su tematske staze, igrališta i vodene atrakcije.

Rittisberg nudi ljetno sanjkalište, šumski adrenalinski park, Flyline i jezero u kojem se možete okupati i ne smrznuti se, a Hauser Kaibling donosi pravi doživljaj seoskog života na planini – i naravno sveprisutne kravice.

Adrenalin na vodi, sajli i dva(-tri) kotača

Ako tražite više od klasične planinske šetnje, onda sigurno već znate da je Schladming-Dachstein pravi alpski avanturistički park. Ni ljubitelji vode neće ostati razočarani. Rijeka Enns ljeti postaje mjesto za rafting, kajakarenje, supanje i canyoning.

Na Hochwurzenu možete isprobati Mountain Go-Kart i spustiti se gotovo sedam kilometara dugom stazom kroz planinski krajolik u neobičnom terenskom vozilu na tri kotača. Na Stoderzinkenu ljubitelje adrenalina čeka zipline kojim letite iznad šuma i dolina, dok Flyline na Rittisbergu nudi mirniji doživljaj – svojevrsno lebdenje kroz krošnje.

Ramsau je poznat po via ferratama, s više od 30 osiguranih penjačkih ruta različitih težina. Za početnike, ali i iskusne penjače, to je prilika da planinu upoznaju iz potpuno druge perspektive. Naravno, na licu mjesta možete se upisali i u školicu ili unajmiti vodiča.

Schladming-Dachstein posljednjih godina postao je jedno od najzanimljivijih biciklističkih odredišta u Alpama. Ljubitelji brdskog biciklizma dolaze zbog Bikeparka Schladming i brojnih staza na Planaiu i Reiteralmu, gdje su brojne rute za početnike, ali i ozbiljni downhill izazovi. No, ne morate odustati ni ako ste samo rekreativni biciklisti jer možete unajmiti električne bicikle i tako nadoknaditi nedostatak forme i iskustva.

Tradicija i okusi koji pričaju o planinama

Osim prirode, Schladming čuva i bogatu tradiciju. U Ramsauu se nalazi Lodenwalker, jedna od najstarijih predionica u Štajerskoj. Posjetitelji mogu vidjeti kako od sirove vune nastaje završni proizvod i upoznati zanat koji se prenosi generacijama.

Još jedno zanimljivo mjesto je Mandlberggut, obiteljska manufaktura s dvije destilerije. Ovdje nastaju rakije, whisky, proizvodi od planinskog bora i prirodni pripravci od lokalnih biljaka, a obilazak završava degustacijom.

Za ljubitelje kulture vrijedi izdvojiti i izlet do Admonta, gdje se nalazi benediktinska opatija poznata po jednoj od najimpresivnijih samostanskih knjižnica na svijetu, uz muzeje, vrtove i povijesne zbirke.

Bez obzira koje aktivnosti izaberete da ispunite dan, sve ono završavaju jednako – s lokalnim specijalitetima u nekoj od brojnih planinskih koliba. Ondje će vam poslužiti domaće sireve, svježi maslac, zasitne juhe, pikantne kobasice, knedle, štrudle, proizvode od lokalnog bilja, štajersko bučino ulje te domaće rakije i naravno - nezaobilazni Kaiserschmarrn.

On je ovdje više od “slatkog za kraj” i ima status, pa, gotovo rituala. Pahuljast, lagano karameliziran, posut šećerom u prahu i poslužen s domaćim pekmezom, uz Keiserschmarrn će dati autentičan okus svim lijepim slikama koje ste doživjeli kroz ljetni dan u Alpama.

Kraj aktivnog vulkana: Neobični otok na kojem u izolaciji živi 170 ljudi +0