Galerija 22 22 22 22 Volite li doručkovati vani, ali nikako da se probudite na vrijeme – splitski bar ima rješenje. Croque Madame cijeli je koncept izgradio upravo na ideji da se poširana jaja, tostovi i sendviči ne moraju jesti samo prije podneva. Uostalom, i samo ime upućuje na sendvič Croque Madame koji se nalazi na jelovniku. Riječ je o klasiku sastavljenom od kruha, šunke, sira, bešamela i pečenog jajeta. Na jelovniku se nalazi i njegova jednostavnija verzija, Croque Monsieur, bez jajeta, ali s jednako bogatim slojevima sira i bešamela. Ako volite jaja, doći ćete na pravo mjesto jer možete isprobati jaja Benedict na sourdough kruhu uz sirni namaz, hrskavu pancetu, kuhanu šunku i salatu.

Tu je i Panuozzo s mortadelom, stracciatellom i pistacijom, a focaccia s mortadelom, pestom i stracciatellom nudi nešto jednostavniju, ali jednako privlačnu varijantu. Panuozzo se često opisuje kao križanac između pizze i sendviča. Priprema se od tijesta za pizzu koje se nakon pečenja prereže i puni različitim sastojcima.

Croque Madame - 6 (Foto: Croque Madame)

Ističe se i Shakshuka, specijalitet sjevernoafričkih i bliskoistočnih korijena u kojem se jaja lagano kuhaju u bogatom umaku od rajčice. Ovdje dolazi uz fetu, domaću focacciu i salatu pa se bez problema može pretvoriti u konkretan ručak, a ne samo kasni doručak.

Za one koji traže nešto lakše tu su salata sa stracciatellom, rajčicom i rikolom te domaća granola s grčkim jogurtom, voćem i medom. Većina jela kreće se između 9 i 14 eura.

Croque Madame - 17 (Foto: Croque Madame)

Od 14 sati jelovnik se širi na nekoliko popodnevnih jela. Za dijeljenje uz piće ili kavu nude se nachosi s domaćim guacamoleom, dok je među izdašnijim izborima pinsa romana s pestom Genovese, rikulom, stracciatellom, mortadelom i rajčicama, zaokružena aceto balsamicom i maslinama (15 eura).

Croque Madame - 2 (Foto: Croque Madame)

I u vaflima možete guštati tijekom cijelog dana. Najjednostavnija verzija - Afrika spaja Nutellu, svježu bananu i šećer u prahu. Ljubiteljima pistacije mogla bi biti zanimljiva Slatka pista s bijelom čokoladom i sjeckanom pistacijom, dok Bakina kombinira Nutellu, jabuke s cimetom i kekse.

Croque Madame pronaći ćete u blizini centra grada, tik uz Splitovo igralište, u Ulici Hrvatske Mornarice.

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