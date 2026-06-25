Galerija 1 1 1 1 O ovoj pikantnoj priči u Vukovaru se priča već danima. Svi jedva čekaju saznati tko je najbolji u jednoj od najpoznatijih sportskih disciplina u Srijemu i Slavoniji – kuhanju fiša. I sve vodi prema tom dugo očekivanom danu, suboti 27. lipnja, kada se na Dunavskoj šetnici održava još jedna Fišijada, najmirisnije, najukusnije i najposjećenije događanje trodnevnog Dunav Festa.

Na obali Dunava okupljaju se ekipe, njih više od 40, iz cijele Hrvatske, pale se vatre, vade kotlići i ponavlja se ono staro pitanje bez točnog odgovora: tko kuha najbolji fiš?

Kuhaju svi koji misle da znaju, a u fiš se, naravno, ne ulazi bez samopouzdanja. Važna je riba, najčešće šaran i som, paprika mora biti najviše kvalitete, treba nasjeckati dovoljno luka, a tajna koja čini razliku, čuva se bolje od recepta za lijek. I svaki majstor, vođa ekipe, za svojim kotlićem tvrdi isto - da je baš njihov onaj pravi.

Što čini dobar fiš?

U ocjenjivačkom sudu ove godine je i influencer, veliki prijatelj slavonske i srijemske kuhinje, popularni Domagoj Jakopović Ribafish, a bogate nagrade čekaju one koji na toj vatri, u vodi i od začina naprave razliku između odličnog i pobjedničkog fiša.

„Veselim se odličnom druženju, dobroj atmosferi i, naravno, vrhunskim fiševima. Ovdje smo prije svega da se zabavimo i uživamo u gastronomiji, ali kao član žirija obećavam da ću biti strog, ali pravedan. Ocjenjivat ćemo sve što čini dobar fiš – boju, miris, okus, gustoću, sklad začina i ukupni dojam. Obratit ćemo pozornost na svaku sitnicu, jer i najmanji detalji mogu odlučiti pobjednika. Nadam se da će konkurencija biti jaka, a fiševi odlični. Nedostaci neće proći nezapaženo, ali najbolji će zasluženo ponijeti titulu pobjednika. Vidimo se na Dunav Festu“, poručuje Ribafish koji je – kaže – pojeo toliko fiševa da se više ne usuđuje pogledati ni jednoj ribi u oči.

Važno je sudjelovati

Na kraju priče – kako kaže ona stara izreka – važno je sudjelovati, a upravo to daje draž ovoj Fišijadi. Ljuti rivali dok kuhaju, a odlična ekipa kad kušaju i slave pobjednika, tako bi se moglo opisati raspoloženje koje se očekuje i ove, pete godine Dunav Festa.

Ova trodnevna manifestacija na Dunavsku šetnicu u Vukovar od četvrtka do subote donosi bogat program.

Ima tu svega, od kulturnih i sportskih sadržaja, vožnje brodom do radionica, dječjih programa i koncerata. Vukovar živi na šetnici, a šetnica postaje najveća pozornica u Srijemu i Slavoniji.

Ukusni uvod u čitavu priču - Tjedan dunavske kuhinje s ribljim specijalitetima - već je počeo 20. lipnja u vukovarskim restoranima, a trajat će do kraja festivala, 29. lipnja.

Taste & Stay, a možete ponijeti i kupaći

Na inovativan način uključili su se i učenici Srednje strukovne škole „Marko Babić“ koji će na Dunav Festu predstaviti kuharicu „Taste and Stay”. Kuharica je nastala u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Vukovara i Udrugom turističkih vodiča grada Vukovara. Učenici su s profesorima odabrali i pripremili devet ribljih recepata uz toplu priču o gastronomskoj ponudi kao kulturi življenja grada Vukovara pa je Dunav Fest idealna prigoda za predstavljanje ovog jedinstvenog projekta.

U četvrtak od 20:30 koncert Šimunovo, u petak od 21 sat Zabranjeno pušenje, u subotu u isto vrijeme Miroslav Škoro, razlog više da i vi svratite ovaj vikend do Vukovara.

Možete ponijeti i kupaći i brodom do pješčane Ade, najpopularnijeg vukovarskog kupališta. Pod nogama vrući pijesak, a pred vama moćan Dunav. Neprocjenjivo!

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