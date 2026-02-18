Na konferenciji za medije Ryanairov glavni komercijalni direktor Jason McGuinness rekao je da je Ryanairov ljetni raspored za Hrvatsku u 2026. najveći do sada.

"U Hrvatskoj imamo devet baznih zrakoplova i 118 ruta, na kojima nudimo 4,3 milijuna sjedala ili pet posto više nego u godini prije. Za usporedbu, prije covida u Hrvatskoj smo imali 40 ruta", rekao je McGuinness.

Dodao je da u Europi Ryanair ima 96 baza u gotovo 230 zračnih luka u 40 zemalja, od čega su tri s po tri zrakoplova u Hrvatskoj, u zračnim lukama Zagreb, Dubrovnik i Zadar, te da "podržava 3500 radnih mjesta".

U Hrvatskoj Ryanair leti u sedam zračnih luka, odnosno sve velike, osim na Brač i pristanište Mali Lošinj, pri čemu McGuinness tvrdi da je Ryanair "najveća zrakoplovna kompanija u Hrvatskoj koja pruža povezanost tijekom cijele godine".

Ryanair planira ove godine prevesti 208 milijuna putnika ili četiri posto više nego prošle godine, a rast očekuje i u budućnosti jer imaju narudžbu za oko 300 novih zrakoplova, koji će početi stizati 2027. godine.

"Do 2034., planiramo dostići 300 milijuna putnika godišnje, s mrežom ruta koja je neusporediva sa svakom drugom zrakoplovnom kompanijom u Europi. Troškovi su nam znatno niži od troškova drugih i najvažnije nam je da se razlika u troškovima povećava, jer upravo nam to omogućuje da ponudimo niske cijene, posebno izvan vršnih razdoblja, primjerice u predsezoni i zimi u Hrvatskoj”, najavio je.

Što se tiče pojedinih zračnih luka, za Zagreb je naveo da je za ljeto 2026. fokus na povećanju učestalosti letova na postojećim rutama, primjerice gotovo će dvostruko više nego lani ili 12 puta tjedno letjeti prema londonskom Stanstedu.

Prije otvaranja baze kompanija je imala u Dubrovniku svega dvije rute, a sada ih ima 24. Ovoga ljeta otvaraju se i dvije nove - za Budimpeštu i Gdanjsk.

"Sa svakom lukom želimo proširiti ponudu i na zimu, izvan glavne sezone, odnosno na cijelu godinu, a to pokušavamo postići u Hrvatskoj", poručio je McGuinness.

