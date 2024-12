Ah, Ryanair. Avionski prijevoznik koji je revolucionalizirao putovanja – i učinio nas naivnima. Kad smo odlučili iskoristiti jeftine karte i skoknuti do Frankfurta na vikend prepun tehna, nismo znali da ćemo završiti u avanturi dostojnoj sapunice. Rezultat? Pušiona epskih razmjera.

Ideja je bila jednostavna: dva dana bijega iz rutine, dobra glazba i istraživanje Frankfurta. Karte? Smiješnih 40 eura. "Pa ovo je odličan deal!" mislili smo. Bukirali smo let iz Zagreba, spakirali ruksake i već sanjali o legendarnim klubovima kao što su MTW i Tanzhaus West. Ali, gle - šok i nevjerica! Ryanair nas nije odveo u Frankfurt, nego u neki Hahn. Da budemo precizni, Hahn International Airport, udaljen dva i pol sata vožnje autobusom od pravog Frankfurta. Dva i pol sata! Ljudi, za to vrijeme možete iz Hrvatske autom stići do Austrije. Na kraju smo shvatili da su naš entuzijazam i needuciranost bili ključni za ovakav ishod. Možda smo trebali detaljnije istražiti prije nego što smo kliknuli "Book now".

Još troškova i puno izgubljenog vremena

Često putujemo Ryanairom i sličnim niskobudžetnim kompanijama, pogotovo na kraćim relacijama unutar Europe. Ipak, unatoč iskustvu, iznova nas iznenadi kako i sami ponekad popušimo marketinške fore low budget kompanija. Bravo mi! Ovaj put zvučna imena i jeftine karte pokazale su se kao savršena klopka za naivce.

Ryanair je poznat po korištenju sekundarnih aerodroma – povoljnijih, manjih i udaljenijih. Naravno, ti aerodromi omogućuju niže troškove, što rezultira povoljnijim kartama. No, nije sve tako ružičasto. Slučaj Hahna je ekstreman, ali nije jedini. Primjerice, aerodrom u Düsseldorfu Weeze udaljen je čak 90 kilometara od Düsseldorfa, dok je Karlsruhe/Baden-Baden sat vremena vožnje od Karlsruhea i Baden-Badena. Najveća je ironija s aerodromom Memmingen, koji Ryanair reklamira kao Munich West iako je zapravo udaljen 110 kilometara od Münchena.

Naš vikend? Pa, recimo da je bio… interesantan. Nakon što smo shvatili gdje smo sletjeli, morali smo izdvojiti dodatnih 40 eura za povratnu autobusnu kartu do pravog Frankfurta. Ukupno devet sati potrošili smo na dolazak, let i transfer – vrijeme koje bismo jednako tako mogli iskoristiti za vožnju autom iz Čakovca do Frankfurta. Kad smo konačno stigli, bili smo iscrpljeni i razočarani, ne zbog para koje smo potrošili, već vremena. Ipak, unatoč svim izazovima, vikend je završio lijepo. Frankfurt je opravdao svoj status odličnog party odredišta, a nekoliko dana u užurbanom gradskom ritmu dalo nam je malo predaha od svakodnevice. No, jedno je sigurno – Ryanairom do Hahna? Nikad više!

Odlične kompanije, ali obavezno čitati mala slova

Znamo da sekundarni aerodromi omogućuju niže cijene naknada, što Ryanairu omogućuje da ponudi karte po smiješnim cijenama. No, ta "ušteda" često se prebacuje na putnika. Ovo nije samo pitanje praktičnosti – već su postojale tužbe protiv Ryanaira zbog zbunjujućeg oglašavanja. Nažalost, pravni ishodi često idu u korist kompanije jer tehnički… Hahn je aerodrom u "širem području Frankfurta". Ako imate toliko široku definiciju, naravno.

Ako nešto možemo zaključiti iz ovog iskustva, to je da niskobudžetne kompanije poput Ryanaira mogu biti odlične – ako znate što radite. Prije nego što rezervirate, detaljno istražite lokaciju aerodroma, računajte na dodatne troškove i nemojte se zavarati zvučnim imenima destinacija. Mi ćemo idući put triput provjeriti sve detalje prije nego što se upustimo u ovakvu avanturu. Do tada, ostaje nam uspomena na ovaj kaotičan vikend i pouka za buduće putnike: kad kažu Frankfurt, pitajte ih – koji točno Frankfurt?

Na dva sata od Zagreba: Toplo jezero u kojem je osobit gušt kupati se zimi +0