Muzej automobila iz doba socijalizma neočekivana je turistička atrakcija u gradu Peshtera na jugu Bugarske. Ovaj privatni muzej otvoren je 2016. godine, a smješten je u nekadašnjoj kino dvorani u sklopu hotelskog kompleksa Heat u Peshteri na adresi Mikhaila Takeva 56.

Ovdje možete razgledati kolekciju od 20-ak restauriranih automobila iz socijalizma poput Lada, Trabanata, Wartburga i Škoda, a koji su bili viđani na bugarskim – ali i hrvatskim ulicama u periodu od 1944. do 1989. godine.

Pronaći ćete i nekoliko motora i mopeda, ali i stare socijalističke igračke, radio prijamnike te različite kućanske potrepštine koje svjedoče o prošlim vremenima.

Glavni cilj ovoga muzeja je prikazati nekadašnji život običnih Bugara novim generacijama - što su vozili, kako su živjeli i provodili dane.

Muzej je otvoren svaki radni dan u periodu od 10 do 18 sati, a njegovi eksponati mogu se razgledati za otprilike pola sata. Imajte na umu da su svi znakovi i objašnjenja na bugarskom jeziku – i ćirilici, pa se pripremite na to.

