Galerija 0 0 0 0 Ako vam je dosta improviziranih planova, pretrpanih trgova i dočeka koji završe prerano, možda je vrijeme da Novu godinu dočekate malo drugačije. Ove godine Crno jaje donosi odabrane novogodišnje pakete koji ne nude samo večeru i glazbu, nego cjelovito iskustvo, od destinacije i atmosfere do hrane, druženja i odmora dan poslije.

U nastavku izdvajamo tri ponude za doček Nove godine koje se međusobno razlikuju, ali imaju jednu zajedničku stvar: ulazak u 2026. koji se pamti.

Otok zimi ima poseban šarm: Nova godina u Hotelu Korkyra na Korčuli

Doček Nove godine u Hotelu Korkyra u Veloj Luci idealan je izbor za one koji žele pobjeći s kopna i doživjeti otok u njegovom mirnijem, intimnijem izdanju. Ponuda po cijeni od 399 € uključuje jedno noćenje za dvije osobe, bogat doručak i svečanu novogodišnju večeru u pet sljedova uz glazbu uživo, aperitiv i pjenušac u ponoć. Poseban dodatak ovom dočeku su organizirana šetnja dalmatinskim ulicama uz degustaciju domaćih proizvoda te panoramska vožnja brodom.

Hotel Korkyra je moderan i elegantan hotel s pogledom na more ili bazen, wellness oazom sa saunom i fitnessom te restoranom koji spaja dalmatinsku tradiciju i suvremenu gastronomiju. Zimska Korčula nudi tišinu, šum mora i autentičan mediteranski ugođaj, daleko od gužvi, što ovaj doček čini savršenim za parove i sve koji žele sporiji, profinjeniji ulazak u novu godinu. Rezervirajte ponudu ovdje.

Lički doček bez zadrške: Hotel Josipdol

Ako vam Nova godina bez tamburaša, obilne hrane i dobre doze veselja jednostavno nema smisla, doček u Hotelu Josipdol mogao bi biti vaš izbor. Paket po cijeni od 460 eura uključuje dvije noći za dvije osobe, ličku večer 30. prosinca uz tamburaše i tradicionalne specijalitete te veliki novogodišnji party 31. prosinca uz Krik band, bogatu večeru i neograničeno piće.

Smještaj je organiziran u dvokrevetnim sobama hostela koji je dio hotelskog kompleksa, dok se sva događanja odvijaju u velikom restoranu kapaciteta 350 mjesta, opremljenom pozornicom i disco efektima. Okruženje Like, blizina prirode i domaćinski ugođaj daju ovom dočeku poseban karakter, ovdje se ne dolazi po estetiku, nego po odličnu zabavu, dobru hranu i noć koja će potrajati do jutra. Rezervirajte ponudu ovdje.

Urbana raskoš u Zagrebu: Doček 2026. u Hotelu Phoenix 4*

Za one koji žele ostati u Zagrebu, ali Novu godinu dočekati u ozbiljnom, svečanom tonu, Hotel Phoenix nudi novogodišnji doček po cijeni od 150 € po osobi. U elegantnoj dvorani Magic Hall očekuje vas raskošna večera u sljedovima s uključenim pićem, pjenušac u ponoć i cjelonoćna zabava uz Ivana Martića Ivicu, Zoricu Andrijašević Donnu i prateći bend.

Ponuda uključuje bogat welcome warming s aperitivima i finger food zalogajima, luksuzni bar s koktelima, bogat buffet s toplim i hladnim jelima te impresivan slatki stol. Hotel Phoenix poznat je po intimnoj atmosferi, romantičnom interijeru i visokoj razini usluge, a njegova lokacija u istočnom dijelu Zagreba čini ga lako dostupnim i idealnim za gradski doček bez puno komplikacija. Rezervirajte ponudu ovdje.

Ove ponude pokazuju da doček Nove godine može biti više od jedne večeri i da pravi početak godine često dolazi onda kad si dopustimo da ga netko drugi isplanira umjesto nas.

