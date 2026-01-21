Valentinovo je najljepše kad ne završite u gužvi, s rezervacijama koje vise u zraku i osjećajem da sve morate isplanirati. Puno bolja varijanta je kratki bijeg koji već ima ritam: dođete, odmorite, uživate u hrani, opustite se u wellnessu, možda i uz glazbu uživo, i vratite se kući kao da ste bili puno dulje od samo dva dana. Na portalu Crno jaje trenutno se mogu uloviti odlične ponude za vikend Valentinova, a svaka s drugim karakterom destinacije, ali s istim ciljem: da vam Valentinovo bude stvarno opuštanje, a ne još jedna stavka na to-do listi.

Ivanić-Grad: večera uz bend i sauna

Ako želite romantičan vikend blizu Zagreba, ali dovoljno izvan grada da imate osjećaj promjene, Ivanić-Grad je idealan. Nije destinacija koja se razbacuje velikim atrakcijama, ali baš zato dobro funkcionira za miran bijeg. Malo šetnje, malo sporiji tempo i puno više vremena jedno za drugo. Ponuda u Hotelu Sport 4* po cijeni od 329 € vrijedi isključivo od 13.02. do 15.02.2026. i uključuje dva noćenja s polupansionom za dvije osobe, romantičnu večeru uz Mate Dex Bend 14.02., sauna programe od 17 do 21 h (više sauna, wellness bazen, relax zona, sauna piling) te masažu od 15 minuta po osobi. To je “all-in” koncept bez previše filozofije: dođete, dobijete atmosferu, wellness i masažu, i ne razmišljate ni o čemu osim kad idete u saunu. Rezervirajte ponudu ovdje.

Vikend u Rogaškoj Slatini

Rogaška Slatina ima onu staru školu lječilišnog šarma - veliki parkovi, šetnice, mir i osjećaj da se ovdje dolazi po reset. Za parove koji žele Valentinovo bez gradske buke, ovo je destinacija koja radi posao čak i kad ne radite ništa spektakularno. Dovoljno je provesti dan aktivno I završiti ga u termalnoj vodi. Ponuda u Grand Hotelu Sava Superior 4* po cijeni od 319 € odnosi se na vikend 13.–15.02.2026. i uključuje dva noćenja s polupansionom za dvije osobe, slobodan ulaz u termalni bazen Lotus s jacuzzijima, slobodan ulaz u saune Lotus (turska, finska, tepidarium), korištenje fitnessa te ogrtače i ručnike za bazen i saune. Kao bonus, u sklopu vikenda je i koncert Vlade Kalembera 14.02., pa cijela priča dobije “večernji program” bez da vi morate tražiti gdje izaći i što raditi. Rezervirajte ponudu ovdje.

Valentinovo u srcu Podravine

Romantični wellness paket u Hotelu Picok 4* u Đurđevcu savršena je kombinacija kontinentalnog šarma, opuštanja i valentinovske atmosfere. Tijekom vikenda od 13. do 15. veljače 2026. očekuju vas dva noćenja u rustikalno uređenoj sobi uz polupansion, svečana večera uz glazbu sastava Notturno i bocu vina, masaža za dvoje te neograničeno korištenje wellness zone s bazenom, saunama i relax prostorom. Uz rani check-in, kasni check-out i mala iznenađenja u sobi, ovaj paket dodatno obogaćuju i uključene ulaznice za Đurđevačke pijeske, Stari grad i “Hrvatsku Saharu”, što boravak pretvara u pravi mali romantični izlet kroz Podravinu, idealan za parove koji žele spojiti wellness, kulturu i osjećaj da su na trenutak pobjegli iz svakodnevice. Rezervirajte ponudu ovdje.

Za još aktualnih valentinovskih i wellness ponuda, najbolje je zaviriti na portal Crno jaje i vidjeti što je trenutno dostupno, jer ovakvi vikendi najbrže nestaju kad se približi veljača.

