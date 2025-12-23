Galerija 0 0 0 0 „Ti mene nisi razumila, razumiš, ja oću samo bakalar Anđo, i fritule!“ – legendarna je rečenica koju izgovara Boris Dvornik u ulozi Roka u kultnoj seriji „Naše malo misto“. Nakon svađe sa ženom, koja je, u ime „osviještenosti“ spremila teletinu na Badnjak, Roko je prilično jasan – želi uživati u jelu koja je kao malo koje kod nas povezano s tradicijom – bakalaru. Ova riba iz Sjevernog mora kod nas nije samo hrana, već uspomena. Badnjak i miris bakalara idu ruku pod ruku, baš kao Jin & Jang, Stanlio & Olio… I na našem portalu smo već pisali puno o bakalaru, pa nije zgorega ponoviti. Ako tražite recept u zadnji čas, kliknite na ovaj link i doznajte kako pripremiti dvije najpopularnije vrste bakalara – na bijelo i crveno.

Može li proći Badnjak bez bakalara? Da, nije mi važno što je na stolu

Ne volim bakalar

Ne, tradicija je na prvom mjestu

Ne razmišljam o tome Da, nije mi važno što je na stolu

Ne volim bakalar

Ne, tradicija je na prvom mjestu

Ne razmišljam o tome glasova:

Nažalost, i bakalar je iz godine u godinu – sve skuplja delicija. Pa iako veliki broj ljudi i dalje u ime tradicije izdvaja značajne novce, neki su odlučili da je sve to uzelo previše maha, pa traže alternativna rješenja za dan prije Božića. Tradicija jedenja bakalara je lijepa, ali nije propisana zakonom.

Umjesto bakalara se tako mogu pripremiti i neka druga, riblja jela. Najbliži „rođak“ po okusu, bakalaru bi bio oslić. I njega se može pripremiti "na bijelo", s krumpirom, limunom, maslinovim uljem, lukom, češnjakom… Oni kojima nepca toliko nisu istančana, neće ni primijetiti da ne jedu bakalar.

A kad dalje čovjek razmišlja, sasvim zgodna alternativa su i lignje. Punjene, na žaru, frigane – ne nedostaje različitih načina na koje ih čovjek može pripremiti. Iako jadranske nisu baš jeftine, i dalje su dostupnije i povoljnije od bakalara.

Bakalar/Ilustracija (Foto: Shutterstock)

Naravno, ako i dalje želiš imati dovoljno svečani ručak, riba iz pećnice pokazat će se punim pogotkom. U kombinaciji s krumpirom, lukom, maslinovim uljem te grančicama ružmarina, orada i brancin će izgledati kao da su pečeni u finom restoranu, a ne u kućnoj radinosti. A o okusima da ne pričamo, divota…

Postoji još i mogućnost uživanja u bakalaru i nakon Badnjaka. Jest, to nije uobičajeno, ali tad riba više nije „in“ i cijene polako padaju, pa ako je miris bakalara bitna stvar za blagdanski ugođaj, koju ne može zamijeniti ništa drugo, možda da samo malo „zarotirate“ datume.

Naposljetku, imali bakalar za stolom ili ne, mnogo je važnije da je stol pun dobrih vibracija, kao i pozitivnih i dragih ljudi. A sad, koliko god voljeli ovog „Norvežanina“, nekako ćemo, baš kao i Boris Dvornik s početka teksta, bez bakalara preživjeti, ako je sve drugo kako treba.

Hrana i piće 10 recepata za najslasniji Badnjak: Od lignji do bakalara