Galerija 6 6 6 6 Čim se uhvati dovoljno snijega za sanjkanje Zagrepčani pohrle na Sljeme, ali mjesta za spuštanje, grudanje i snjegoviće nađu se po brojnim parkovima i park-šumama. Nešto bliža destinacija za zabavu na snijegu od Sljemena je Cmrok, a među mjestima na kojima se čuje dječji smijeh su i Maksimir, Jarun, Savski nasip i Jelenovac. Na sanjkanje možete krenuti i dalje, sjesti u auto i pravac: Japetić, Gorski kotar...

Činovnička livada

Među Zagrepčanima je posebno popularna Činovnička livada koja zbog strmih padina predstavlja odličnu zabavu za sve ljubitelje sanjkanja. Smjestila se tik ispod vrha, na 960 metara nadmorske visine, a ime je dobila po Činovničkom domu, današnjem Domu Željezničar. Sanjkati se može i u blizini Puntijarke, na Gorščici te na Ponikvama.

Japetić

Dok je snijega, ima i smijeha na omiljenom sanjkalištu koje se smjestilo na Japetiću, vrhu Samoborskog gorja. Ondje je i planinarski dom Žitnica, na vrhu istoimene livade, gdje se možete i okrijepiti. Više o Japetiću doznajte ovdje .

Gorski kotar

Gorski park Kupjak, Mrkopalj, Delnice, Petehovac, Vrbovsko, Lokve i Čabarski kraj neke su od čarobnih destinacija za dan u snijegu od kojih vas dijeli tek nešto više od sat do dva vremena vožnje, a zabava je zajamčena. Više o mjestima za sanjkanje u tom dijelu Lijepe Naše potražite ovdje , a poziv na sanjkanje možete prihvatiti i od sanjkališta Bajt u Ravnoj Gori.

Prema Petrinji

U čarima Hrastovačke gore iznad Petrinje uživaju planinari, ali i ljubitelji snijega. Vrh Cepeliš poznat je i pod nazivom Piramida, zbog geodetske piramide koju su 1846. podigle krajiške vlasti. Skijaška staza Vrelo u Hrastovici nalazi se na 300 m nadmorske visine, a sanjkašku stazu od 1000 metara pronaći ćete od dijela sela Podgorje do Bartolovca.

Kraj Ogulina

Sezona skijanja i sanjkanja otvorena je u Vučićima. Skijalište i sanjkalište smjestilo se na 1,5 km od centra grada u Vučić Selu.

“Skijalište danas ima 450 m skijaške staze s dvije vučnice, 100 m sanjkališta, rasvjetu za noćno skijanje na cijelom skijalištu, pomoćne objekte za okrjepu posjetitelja, klupsku prostoriju, vlastiti stroj za uređenje skijališta i sustav s topom za umjetno zasnježenje”, piše Turistička zajednica Grada Ogulina i dodaje kako je skijalište uređeno zahvaljujući volonterskom radu članova Skijaškog kluba Ogulin koji njime upravlja i održava ga.

Jeste li znali da je Novi Zagreb nekada bio - Francuska? +6