Galerija 3 3 3 3

Minijaturne kućice na moru sjajna su ideja za parove, prijatelje ili manje obitelji koje se žele odmoriti, a da pritom ne potroše pravo bogatstvo. Dokazuje to i ova prizemnica na Murteru koja se prostire na svega 24 kvadrata.



Unatoč maloj kvadraturi, ova minimalistička kućica pruža sve što je potrebno za udoban odmor za dvije do četiri osobe. Temelji se na otvorenom konceptu i pametno raspoređenim kvadratima u kompaktnom i multifunkcionalnom prostoru.

Kućica na Murteru (Foto: Airbnb.com)

Drvene ljestve vode na povišenu galeriju na kojoj se nalazi bračni krevet. Ispod nje nalazi se dnevni boravak s ležajem, ali i mini kuhinja s prostorom za objedovanje. U sklopu kućice naći ćete i kupaonicu s wc-om.



Ispred kućice, pak, prostire se natkrivena terasa s udobnim ležaljkama, stolom i stolicama za opuštanje na otvorenom i s prekrasnim pogledom na okolicu. Tu ćete pronaći i roštilj za pripremanje ribe i drugih lokalnih specijaliteta.



Najbolje od svega? Lokacija je savršena, kažu zadovoljni korisnici na internetskoj platformi Airbnb, preko koje se kućica iznajmljuje.

Multifunkciolan prostor (Foto: Airbnb.com)

Lokacija kuće ne može biti bolja, nalazi se na mirnom i privatnom mjestu, ali čim izađete s posjeda nalazite se na šetnici uz plažu s kristalno čistom vodom, samo je jedan od komentara na Airbnb-u.



Prva plaža udaljena je svega tridesetak metara od kuće, a na pješačkoj udaljenosti su i dobri restorani te barovi.



Povrh svega, u postsezoni cijene su znatno niže, a kućica se može iznajmiti za 60 eura na noć. Što sve nudi ova mala oaza za odmor na Murteru provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Pola sata od Zagreba: Kuća s bazenom za vikend-odmor u kojoj vam nitko neće smetati +6