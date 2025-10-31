Galerija 4 4 4 4 Hrvatski prirodoslovni muzej na zagrebačkom Gornjem gradu domaćin je nove punkuferove #neOKOLIŠaj izložbe posvećene ekologiji i jedinom domu kojeg imamo – našem planetu. Vrpca je svečano prerezana, a izložbu možete pogledati do nedjelje 9.11. Uzmite u obzir da je muzej ponedjeljkom zatvoren za posjetitelje.

Hrvatske umjetnice su nas ponovno potaknule da zastanemo i razmislimo o našem utjecaju na okoliš te osvijestimo kako se i male promjene navika broje. Tea Jurišić, Ana Kovačić, Franka Tretinjak, Darija Čičmir Marković i Anita Celić – Cella na svoj jedinstven način skreću pozornost na ljepotu održivog načina života ilustracijama koje diraju u dušu. Njihovi radovi podsjećaju na važnost recikliranja, prelaska na obnovljive izvore energije, očuvanja biljnih i životinjskih vrsta te stavljaju fokus na sinergiju živih bića s okolišem.

Otvorenje izložbe u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju uvertira je u glavno događanje koje će se održati u petak 7. studenog od 19 sati. Na eventu će nam se pridružiti i Marina Matijević, ekološki osviještena influencerica i komunikologinja s platforme Ja bolji građanin.

Za slasne zalogaje će se pobrinuti kulinarski kreativci Radni trokut, a neodoljive okuse u čašama za koktele potpisuju miksolozi iz Peaches and cream bara. Ilustratorica Cella Anita Celić će oslikavati papirnate ruksake pa kući možete ponijeti i unikatnu uspomenu, a darovat će se i ilustracije u eko pakiranjima. Beverly brooks, mladi bend iz Varaždina pobrinut će se za izvrsni ugođaj.

Riječ, dvije o ilustratiricama

Cella Anita Celić mlada je talentirana hrvatska ilustratorica. rođena je u Šibeniku. Akademska slikarica-grafičarka, diplomirala 2007. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sudjelovala na izložbama u zemlji i inozemstvu, radionicama, multimedijalnim projektima i suradnjama. Dobitnica nekoliko nagrada i priznanja. Bavi se još i kiparstvom, ilustracijom, dizajnom, fotografijom i scenografijom. Djeluje također i pod imenom Cella&Wolves.

Daria Čičmir Marković dizajnerica je i freelance ilustratorica. Inspiraciju često pronalazi u narodnim običajima i mitologiji što njezinim radovima daje autentičan i pomalo arhetipski karakter. Darijine vizualne priče reflektiraju slojevitost identiteta, tradicije i prirode i potiču promatrača na promišljanje vlastita odnosa prema kulturi zajednici i prirodi.

Tea Jurišić ilustratorica je i muralistica koja vodi i samostalni studio pod nazivom KVAR ilustracija. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti, gdje se počela izražavati kroz različite tehnike slikanja, crtanja i grafike. Koristeći metafore i umjetnički stil su prepoznali mnogi međunarodni studiji i agencije, Tea svako ideju može pretvoriti u sliku.

Ana Kovačić je freelance ilustratorica s diplomom magistre vizualnih komunikacija Škole za dizajn u Zagrebu. Njezin pristup ilustraciji svestran je i fleksibilan, a zahvaljujući iskustvu u raznim područjima dizajna, lako se prilagođava specifičnostima pojedinog projekta.

Franka Tretinjak grafička je dizajnerica iz studija Nji3. Završila je Studij dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a osim grafičkim dizajnom i botaničkom i zoološkom ilustracijom. U svome je radu usredotočena na vizualne komunikacije, ilustraciju i pokretnu grafiku.

#neOKOLIŠaj

Nova izložba je idealna prilika da bolje upoznate naš projekt #neOKOLIŠaj - sve ono što punkufer.hr predstavlja u malome. Održiva putovanja, otkrivanje i očuvanje prirodnih ljepota, kao i naglašavanje značaja zero waste koncepta, sastavni su dio našeg sadržaja. Do sada smo uklanjali auto olupine iz hrvatskih šuma, uređivali staništa za spas zaštićenih vrsta, pozivali na razne ekološke akcije, educirali o klimatološkim promjena te upozoravali o važnosti zaštite prirode - a nastavljamo i dalje u istom tonu - davati sve što možemo da ukažemo na važnost zaštite prirode.

Vidimo se na izložbi!

