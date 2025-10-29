Galerija 3 3 3 3 Ako postoji jedan način da doživiš Istanbul iz potpuno nove perspektive, to je vožnja trajektom. Nije to samo transport, nego trenutak predaha. Dok brod klizi preko Bospora, ti sjediš na palubi, pijuckaš čaj iz tulip-čašice i gledaš kako palače, minareti i mostovi polako prolaze pored tebe. Za cijenu jedne karte ne dobivaš samo prijevoz – dobivaš priču, pogled i iskustvo.

U nastavku donosim kratak vodič za korisne rute, cijene karata te savjete kako podići iskustvo trajektnog putovanja na višu razinu.

Zašto trajekt nije samo transport

Vožnja trajektom u Istanbulu ima svoju posebnost: promatraš grad iz druge perspektive i za razliku od gužvi na cestama, dopuštaš si “onih pola sata u Istanbulu” bez strke. Studenti, obitelji i poslovnjaci koriste ga da stignu na drugu stranu grada. No za tebe, kao posjetitelja, on je prilika da na trenutak usporiš. Umjesto buke s ulica i gužvi u metrou, na vodi te dočekuje mir i prizor grada iz sasvim drugačijeg kuta.

Na palubi te gotovo uvijek čekaju simit (turski perec) i čaj, a galebovi koji lebde pored broda čine cijelu scenu filmskom. Silueta Istanbula iz vode, palače uz obalu, kupole starog grada i mostovi koji spajaju Europu i Aziju, ima gotovo meditativan efekt.

Kako sustav funkcionira i koje su cijene

Glavni operator javnih trajekata je Şehir Hatları. Karte su jako povoljne: gradske vožnje stoje oko 45–60 lira, dok je put do Prinčevskih otoka skuplji. Koristi se ista İstanbulkart koju upotrebljavaš za metro, tramvaj ili autobus. Karticu možeš nadoplatiti na automatima i kioscima u svakoj luci.

Koje rute su najbolje za putnike

• Eminönü – Kadıköy je najklasičnija vožnja: polaziš s povijesne europske strane i dolaziš u živahan kvart na azijskoj strani. U Kadıköyu te čekaju tržnice, ulična umjetnost i kafići.

• Üsküdar – Eminönü je kratka, ali slikovita ruta s pogledom na Djevojački toranj i kupole starog grada.

• Beşiktaş – Kadıköy omiljena je linija među studentima i lokalcima, atmosfera je opuštena i društvena.

• Kabataş – Üsküdar idealna je pri zalasku sunca, s pogledom na mostove i minarete koji se zlate na horizontu.

Ako imaš više vremena, iskombiniraj nekoliko linija u jednom danu, i istraži brojne palače, stare luksuzne drvene vile koje se nalaze duž Bospora. To je ujedno i najjeftinija opcija za veliki panoramski razgled Istanbula s mora, jer često turističke ture naplaćuju i više od 20 eura za vožnju Bosporom. Tako sam jednom završio u Kuzguncuku, kvartu poznatom po drvenim i šarenim kućama, i umjesto planirane ture proveo mirno popodne lutajući njegovim uličicama i otkrivajući skrivene kafiće. Upravo takvi trenuci, kada se prepustiš gradu bez plana, često se pretvore u najljepša iskustva.

Savjeti za bolji doživljaj

Za najbolji doživljaj uvijek biraj otvorenu palubu, jer je tamo pogled najljepši. Vrijeme polaska također igra veliku ulogu, jutarnje vožnje donose mir i mekano svjetlo, dok se pri zalasku sunce zrcali na vodi i pretvara Bospor u pravu čaroliju. Na brodu svakako probaj lokalni ritual: čaj u tulip-čašici i svježi simit jednostavno su nezaobilazni. Ako želiš izbjeći gužvu, preskoči udarne termine između 7 i 9 ujutro te 17 i 19 navečer, a prije polaska obavezno provjeri red vožnje, pogotovo ako planiraš povratak s druge strane grada u večernjim satima.

Vožnja trajektom u Istanbulu nije samo praktičan način da prijeđeš s jedne obale na drugu. To je prilika da na trenutak zastaneš i promatraš grad između dva kontinenata i dviju kultura. S čajem u ruci i morem pod nogama, Istanbul ti se otvara u svom najljepšem izdanju. Bilo da se odlučiš za kratku vožnju do Kadıköya ili cjelodnevno istraživanje Bospora, trajekt ti pokazuje Istanbul koji ne možeš doživjeti ni na jedan drugi način.

