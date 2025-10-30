Uvijek smo u potrazi za finim receptima koji se mogu napraviti u relativno kratkom vremenu, a po mogućnosti bez da zaprljamo pola kuhanje.



Piletina au poivre je jedan od takvih recepta. Riječ je o tradicionalnoj recepturi za francuski klasik odrezak au poivre , ali kod kojeg glavni izbor bjelančevina čine otkoštena pileća prsa.



Umak je kremast, papren i savršen dodatak pilećim prsima, a najbolji je kada se posluži uz pire od krumpira.

Svoju sočnost duguje konjaku koji se koristi za deglaziranje tave nakon pečenja mesa, a dodatak vrhnja za kuhanje zaokružuje sve okuse i ublažava oštrinu papra.



Ako jelu želite podariti dodatnu dozu sočnosti, umjesto pilećih prsa koristite otkošteni zabatak.

Piletina au poivre - sastojci: 900 g pilećih prsa

180 ml vrhnja za kuhanje

120 ml pilećeg temeljca

60 ml konjaka

30 g maslaca

1 ljutika

1-2 češnja češnjaka

1 žlica mješavine grubo zdrobljenog papra (crni, bijeli, ružičasti)

1 čajna žličica senfa Dijon

biljno ulje po želji

sol po želji

nasjeckani peršin za posluživanje

limun za posluživanje po želji Piletina au poivre - priprema: Piletinu nasolite po želji s obje strane pa je zapecite na nešto zagrijanog biljnog ulja u tavi od lijevanog željeza ili nehrđajućeg čelika. Pecite piletinu oko pet minuta sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu koricu. Izvadite piletinu sa strane. U istu tavu dodajte maslac i na njemu prepirjajte nasjeckanu ljutiku i češnjak – pirjajte oko jedne minute. Tavu podlijte s konjakom i kuhajte sve zajedno oko jedne minute – postružite sve zapečene dijelove s dna tave. U tavu dodajte pileći temeljac, vrhnje za kuhanje, zgnječena zrna papra i senf. Sve dobro promiješajte i pustite da zavrije. Posolite po želji. Vratite u tavu i piletinu i pustite da se sve zajedno termički obrađuje još oko pet do 10 minuta, odnosno dok piletina nije pečena do kraja, a umak se ne zgusne. Poslužite piletinu s nešto nasjeckanog peršina i nekoliko kriški limuna. Dobar tek!

