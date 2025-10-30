Uvijek smo u potrazi za finim receptima koji se mogu napraviti u relativno kratkom vremenu, a po mogućnosti bez da zaprljamo pola kuhanje.
Piletina au poivre je jedan od takvih recepta. Riječ je o tradicionalnoj recepturi za francuski klasik odrezak au poivre, ali kod kojeg glavni izbor bjelančevina čine otkoštena pileća prsa.
Umak je kremast, papren i savršen dodatak pilećim prsima, a najbolji je kada se posluži uz pire od krumpira.
Svoju sočnost duguje konjaku koji se koristi za deglaziranje tave nakon pečenja mesa, a dodatak vrhnja za kuhanje zaokružuje sve okuse i ublažava oštrinu papra.
Ako jelu želite podariti dodatnu dozu sočnosti, umjesto pilećih prsa koristite otkošteni zabatak.
Piletina au poivre - sastojci:
- 900 g pilećih prsa
- 180 ml vrhnja za kuhanje
- 120 ml pilećeg temeljca
- 60 ml konjaka
- 30 g maslaca
- 1 ljutika
- 1-2 češnja češnjaka
- 1 žlica mješavine grubo zdrobljenog papra (crni, bijeli, ružičasti)
- 1 čajna žličica senfa Dijon
- biljno ulje po želji
- sol po želji
- nasjeckani peršin za posluživanje
- limun za posluživanje po želji
Piletina au poivre - priprema:
- Piletinu nasolite po želji s obje strane pa je zapecite na nešto zagrijanog biljnog ulja u tavi od lijevanog željeza ili nehrđajućeg čelika. Pecite piletinu oko pet minuta sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu koricu. Izvadite piletinu sa strane.
- U istu tavu dodajte maslac i na njemu prepirjajte nasjeckanu ljutiku i češnjak – pirjajte oko jedne minute. Tavu podlijte s konjakom i kuhajte sve zajedno oko jedne minute – postružite sve zapečene dijelove s dna tave.
- U tavu dodajte pileći temeljac, vrhnje za kuhanje, zgnječena zrna papra i senf. Sve dobro promiješajte i pustite da zavrije. Posolite po želji. Vratite u tavu i piletinu i pustite da se sve zajedno termički obrađuje još oko pet do 10 minuta, odnosno dok piletina nije pečena do kraja, a umak se ne zgusne.
- Poslužite piletinu s nešto nasjeckanog peršina i nekoliko kriški limuna. Dobar tek!
Dosadila su vam suha i bezukusna pileća prsa? Imamo pet recepata koji garantiraju sočno meso +0