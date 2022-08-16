Galerija 6 6 6 6 Ribarska kuća La Vida idealno je mjesto za iskušavanje moderne verzije robinzonskog načina života. Nalazi se na otočiću Mali Vinik koji je od Murtera udaljen otprilike desetak minuta vožnje brodom.



Smještena je na obali – dvadesetak metara od mora i plaže. Idealno je mjesto za ljude koji žude za mirnim odmorom, okruženo prekrasnom prirodom.



Kuća je namijenjena za smještaj maksimalno četiriju osoba, a sa sobom na odmor možete povesti i kućnog ljubimca. Obuhvaća spavaću sobu, dnevni boravak, toalet, kupaonicu s tušem i dobro opremljenu kuhinju. Električnu energiju, pak, dobiva pomoću solarnog kolektora.

Terasa s pogledom na more i zelenu okolicu (Foto: Airbnb.com)

Na raspolaganju vam je i prostrana terasa s velikim stolom za druženje, kao i roštilj na kojem možete pripremati jednostavna, ali ukusna jela.

Poslužiti se možete i kajakom ili za dodatan iznos unajmiti brodicu koja će vam olakšati kontakt s kopnom s obzirom na to da javnog prijevoza ovdje nema.



Kuća se iznajmljuje po cijeni od 200 eura na noć preko internetske platforme Airbnb . Kako zapravo izgleda, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

