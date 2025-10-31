Galerija 0 0 0 0 Duboko skriven u Stjenjaku, poznatijem kao Rocky Mountains - planinama koje se pružaju od Aljaske na sjeveru do Meksika na jugu, smjestio se otok Spirit, jedno od najpoznatijih mjesta u Kanadi – i prema vjerovanju mnogih: sveto mjesto. Taj nenaseljeni biser Nacionalnog parka Jasper povezan je uskim pojasom s istočnom obalom jezera Maligne. Unatoč tome što je udaljen 14 km od najbliže ceste i oko 50 km od najbližeg grada, Spirit je mjesto koje mami posjetitelje.

Zbog vizure koju tvori sa snježnim vrhovima dobio je svjetsku pozornost 1960. godine, kada je osvanuo na njujorškoj stanici Grand Central. Kodak je postavio golemu fotografiju veličine 18 metara, a ostalo je povijest. Spirit je nakon toga počeo iskakati iz paštete, pojavljivati se u Appleovim reklamama, američkim filmovima i na jumbo plakatima diljem zemlje. Danas tisuće putnika svake godine dolaze kako bi fotografirali veličansteni prizor.

Zabranjeni otok

Gledanje je dopušteno, ali diranje u otok – to je druga priča. Samo pleme Stoney smije zakoračiti na otok, koji za njih ima sveto značenje.

"Oduvijek smo živjeli u ovim planinama,“ objašnjava Barry Wesley, čuvar tradicije naroda Stoney za BBC i dodaje

"Tisućama godina dolazili smo na Spirit radi iscjeljujućih ceremonija. Kad je 1907. osnovan nacionalni park, bili smo prisiljeni otići. Sad, kada se smijemo vratiti ponovno se povezujemo s otokom".

Pleme ima svoj naziv za otok – naziva ga Githni-mi-Makoche, ili: Otok iscjeljenja. Smješten između zemlje i vode, okružen planinama koje simboliziraju plemenske pretke, smatra se mjestom snažne duhovne energije.

Godine 1907. američka slikarica Mary Schäffer Warren krenula je u potragu za sjajnim jezerom o kojem su kružile legende. Uz pomoć lovca iz plemena Stoney, pronašla je jezero i opisala ga kao najveličanstveniji prizor koji postoji na svijetu. Njezina knjiga Old Indian Trails of the Canadian Rockies iz 1911. potaknula je kanadsku vladu da zaštiti to područje.

Put do otoka

Jezero Maligne nalazi se nedaleko od grada Jaspera u Nacionalnom parku Jasper. Od tamo se otoku Spirit možete približiti organiziranim prijevozom brodom, ili veslajući unajmljenim kajakom ili kanuom. Najpopularniji su klasični 90-minutni izleti, tijekom kojih vodič otkriva priče o jezeru i okolnim planinama.

Posjetitelji mogu saznati kako je otok Spirit simbol poštovanja prema prirodi te podsjetnik da su neka čuda stvorena da ih se promatra, a ne posjeduje. Bez obzira na svoju veličinu, otok Spirit utjelovljuje bit veličanstvene, ali netaknute kanadske divljine - to je mjesto koje u malome zaokružuje svu ljepotu Stjenjaka, prizor koji fotografi i putnici iz cijelog svijeta iznova traže svake godine. No ono što otok čini doista posebnim nije samo njegov krajolik, nego i njegova tišina koja šapće o poštovanju, pripadnosti i vječnoj vezi između zemlje i duše.

