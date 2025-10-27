Galerija 2 2 2 2 Na relaciji između talijanskog kopna i Sicilije svakodnevno prometuje jedinstvena željeznička linija, Intercity Notte, posljednji vlak u Europi koji se „vozi“ trajektom. Ova linija povezuje Milano, Rim i Napulj s Palermom i Sirakuzom, a Mesinski tjesnac prelazi posebno prilagođenom trajektom.

U gradu Villa San Giovanni, vlak se rastavlja na dijelove i svaki vagon se zasebno ukrcava na trajekt opremljen tračnicama. Kada trajekt pristane u Messinu na Siciliji, proces se odvija u obrnutom smjeru: vagoni se iskrcavaju i ponovno sastavljaju u cjelovitu kompoziciju koja nastavlja put po otoku.

Sam prijelaz Mesinskog tjesnaca traje dvadesetak minuta, dok za cijeli proces ukrcaja i iskrcaja, odnosno rastavljanja i sastavljanja vlaka, obično treba jedan sat. Putnici tijekom plovidbe mogu ostati u vagonima ili izaći na palubu trajekta.

Prijevoz vlakova trajektom preko Mesinskog tjesnaca uveden je 1899. godine kako bi se Sicilija uključila u talijansku nacionalnu željezničku mrežu. Kopneno-morske željezničke linije nekada su postojale i drugdje u Europi, kao na primjer između Francuske i Engleske te u Njemačkoj i Danskoj.

Međutim, relativno nedavno, što zbog izgradnje mostova ili tunela, ili pak zbog smanjenog interesa, druge su takve linije ukinute (Puttgarden–Rødby 2019. i Sassnitz–Trelleborg 2020. godine), pa je danas Mesinski tjesnac jedino mjesto u Europi gdje putnički vlakovi prelaze more trajektom.

Prema podacima Trenitalije, više od 60% putnika koristi ovu liniju vlakova Intercity Notte za putovanja u slobodno vrijeme (cijena je pedesetak eura), dok su manji dio oni koji putuju poslom i oni koji na Siciliji žive.

Linija noćnog vlaka iz Milana do Sirakuze duga je 1489 kilometara – najdulja sa spavaćim kolima u Italiji - putovanje traje oko 20 sati. Dnevnim linijama iz Rima i Napulja do Sicilije se stiže za 9 i 11 i pol sati.

Želite li iskusiti ovo neobično putovanje, možda biste ga trebali poduzeti skoro. Naime, talijanska je vlada u kolovozu 2025. ponovno aktivirala plan za izgradnju visećeg mosta preko Mesinskog tjesnaca, projekt vrijedan 13,5 milijardi eura koji se smatra jednim od najambicioznijih infrastrukturnih pothvata u Europi.

