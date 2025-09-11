Galerija 6 6 6 6 Da biste pronašli malu oazu mira, ne morate ići daleko. Ova luksuzna kuća u Sv. Ivanu Zelini pravi je dokaz ovoj tvrdnji. Nalazi se svega pola sata vožnje od Zagreba, a okružena je idiličnom prirodom.



Kuća za odmor Out House smještena je na vrhu brežuljka u Svetom Ivanu Zelini – ima divan pogled na šumu i zelenu okolicu.

Kuća na brežuljku okružena zelenilom (Foto: Airbnb.com)

Prostire se na oko 65 četvornih metara, a obuhvaća dvije spavaće sobe i manji dnevni boravak za maksimalni smještaj četiri osobe.



Na raspolaganju vam je i moderna kuhinja koja je opremljena sa svim potrebnim aparatima, ugodna kupaonica s tuš-kabinom te zatvorena garaža za dva automobila.



Na terasi, pak, očekuje vas privatni bazen i jacuzzi, ali i nevjerojatan pogled na okolicu.

Ima dvije spavaće sobe (Foto: Airbnb.com)

Supruga i ja proveli smo dva predivna dana u ovoj kući za odmor i ostali oduševljeni! Kuća je izuzetno čista, moderno opremljena i odiše toplinom doma. Posebno nam se dopao bazen – savršen je za opuštanje i uživanje u miru i tišini koje pruža okolina, pišu zadovoljni korisnici Airbnb-u.



Na ovoj internetskoj platformi Out House u Svetom Ivanu Zeleni može se iznajmiti po cijeni od 220 eura na noć . Kako izgleda odmor u ovoj zelenoj oazi provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

