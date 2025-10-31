Mesne okruglice u kremastom umaku sjajan su izbor za ručak ili večeru. Poslužiti ih možete s kriškom kruha, kuhanom tjesteninom i rižom ili pak pireom od krumpira.



Recept za mesne okruglice od mljevene piletine i svinjetine koje vam danas predstavljamo staviti možete u kategoriju takozvanih viralnih oženi me recepata . Riječ je o jelu koje je tako dobro začinjeno i spremljeno da će nadahnuti osobu koja je proba na bračnu ponudu.



Mesne okruglice kombiniraju dvije vrste mesa, naribani parmezan, panko krušne mrvice i nešto začina, a serviraju se u gustom umaku na bazi vrhnja, temeljca, sušenih rajčica i dodatnog sira.



Mesne okruglice možete po želji napraviti unaprijed, spremiti u zamrzivač na period od tri mjeseca i iskoristiti kada ste gladni i želite pojesti nešto jako fino.

Mesne okruglice u kremastom umaku - sastojci: 450 g mljevene piletine

225 g mljevene svinjetine

180 ml pilećeg temeljca

180 ml vrhnja za kuhanje

120 g panko krušnih mrvica

100 g sušenih rajčica + ulje iz staklenke

75 g naribanog parmezana

3-4 češnja češnjaka

1 veliko jaje

1 manji luk

1 čajna žličica sušenog timijana

1 čajna žličica mljevenog čili praha

sol i papar po želji

svježi bosiljak za posluživanje Mesne okruglice u kremastom umaku - priprema: U velikoj zdjeli izmućkajte jaje, pa dodajte mljevenu piletinu, svinjetinu, krušne mrvice, nasjeckani češnjak, čili prah, timijan, sol i papar po želji. U smjesu umiješajte i polovicu naribanog parmezana. Od dobivene smjese oblikujte mesne okruglice – za svaku mesnu okruglicu upotrijebite oko jedne žlice smjese. Posložite oblikovane mesne okruglice na lim za pečenje koji ste obložili papirom za pečenje i sve zajedno stavite u zamrzivač na pet minuta da se stisnu. U velikoj tavi zagrijte nešto ulja od sušenih rajčica, pa na njemu prepržite mesne okruglice. Pecite ih i okrećite dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa svih strana. Za to će vam biti potrebno otprilike šest do sedam minuta. Izvadite mesne okruglice iz tave. Na preostalom ulje prepirjajte nasjeckani luk i sušene rajčice. Pirjajte sve zajedno oko pet do sedam minuta dok luk ne omekša. Podlijte s temeljcem i vrhnjem za kuhanje i dobro promiješajte. Vratite u tavu i mesne okruglice. Kuhajte sve zajedno još par minuta dok s okusi ne prožmu, a umak ne zgusne. Začinite umak sa solju i paprom po želji. Umiješajte ostatak parmezana i poslužite sa nasjeckanim svježim bosiljkom. Dobar tek!

