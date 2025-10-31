Tvrđava Rupea nalazi se u Transilvaniji, 50 kilometara od Brašova, a izgrađena je na bazaltnoj stijeni na području koje je danas zaštićeno kao geološki rezervat – Bazalti u Rupeji. Utvrda je izgrađena na strateški važnom položaju, na raskrižju putova koji su povezivali Transilvaniju, Moldovu i Vlašku kneževinu.

Ali putovi kojim su tekla važna povijesna zbivanja imali su bitnu ulogu i mnogo prije 14. stoljeća kada se utvrda prvi put spominje (a izgrađena je vjerojatno i koje stoljeće ranije). Područje na kojem je tvrđava podignuta, potvrdili su brojni arheološki nalazi, jedno je od najranije naseljenih mjesta u Rumunjskoj – još u paleolitiku i ranom neolitiku.

Tvrđava je podignuta, odnosno, tadašnje je naselje ograđeno bedemima, kada su se Saksonci pobunili protiv kralja Karla Roberta Ugarskog i ovdje pronašli utočište. U 15. stoljeću postala je važno trgovačko središte u kojem je živjelo mnogo obrtnika podijeljenih u 12 cehova.

Od 13. do 17. stoljeća, tvrđava se širila kao rezultat rasta stanovništva, i tako je nastao njezin konačni oblik s tri gradske cjeline. Do početka 17. stoljeća tvrđavu su naseljavale stotine ljudi iz lokalne saksonske zajednice, a život unutar zidina nije se nimalo razlikovao od onoga izvan njih. Bila je tu kapela, tržnica, cisterna, „parking“ za kočije, i naravno, čitav obrambeni sustav.

Tijekom epidemije kuge 1716. godine korištena kao utočište za zdrave, a nekoliko desetljeća kasnije u nju se sklonilo sve stanovništvo okolnih sela - u posljednjoj turskoj invaziji. Napuštena je 1790. godine nakon jake oluje koja ju je dijelom uništila.

Priča o ovoj tvrđavi umalo je završila u komunističkom razdoblju kada je javila ideja da se sruši - kako bi se mogao iskoristiti bazalt na kojem je građena. Početak 1990. dočekala je je u jadnom stanju, a 2013. godine dovršena je trogodišnja obnova u kojoj su uređene zidine, kule i unutarnje dvorište te je od tada i jedno od najposjećenijih turističkih odredišta u Transilvaniji.

Tvrđava Rupea zanimljiva je i zbog svog oblika, uzlazne spirale, koji podsjeća na puževu kućicu. Prvi dio fortifikacijskog sustava je Gornja tvrđava koja datira iz predfeudalnog razdoblja. U nju se ulazilo uskim hodnikom ispod Kule baruta i u njoj se još mogu vidjeti „domovi“ izbjeglica koje su se ovdje sklanjale za opsada. Srednja tvrđava izgrađena je u 15. stoljeću, a proširena je u 18., a njome dominira Kula s rešetkama.

Donja tvrđava izgrađena je početkom 18. stoljeća, kada i njezina kula – Kula stražara te magazin. Kula s najzanimljivijim, ili barem najukusnijim imenom sasvim je sigurno – Kula slanine. Danas se opet na njezinim prozorima mogu vidjeti kuke na kojima se vješala slanina po čemu je i dobila ime. Ima li čega zakušati, morat ćete provjeriti sami.

