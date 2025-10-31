Galerija 1 1 1 1 Njemačka tvrtka Heimplanet predstavila je najnoviji model šatora Mavericks – Mavericks Blue Ice kojeg već sada prozivaju najotpornijim modelom na svijetu.



Mavericks Blue Ice je šator ekspedicijske klase, a njegova geodetska struktura može se oduprijeti urganskim vjetrovima i do 180 kilometara na sat, kao i arktičkim olujama.



Ova njemačka tvrtka usavršavala je model posljednjih 10 godina uzimajući u obzir povratne informacije s terena i provodeći različita testiranja.

Učinkoviti dizajn šatora (Foto: Profimedia)

Tvrde da su napravili šator s poboljšanom tkaninom, učinkovitijom ventilacijom i efikasnijim sustavom napuhivanja koji prepolovljuje vrijeme postavljanja, a sve kako bi tržištu ponudili izdržljivi, praktičniji i jednostavniji proizvod.

Model je zadržao zračni okvir Inflatable Diamond Grid po kojem je Heimplanet poznat, ali zidovi su sada izrađeni od robusnijeg poliestera sa silikonsko-poliuretanskim premazom koji pruža veću otpornost na trganje i nemilosrdne vremenske uvjete.



Krov šatora ima novi dizajn koji poboljšava otjecanje kiše i sprječava nakupljanje snijega. Ventilacijski sustav, pak, održava unutrašnjost suhom i ugodnom za boravak čak i tijekom ekstremnih vremenskih situacija.

Poboljšana verzija Mavericks šatora tvrtke Heimplanet (Foto: Profimedia)

Model dolazi s dvije dvosmjerne pumpe koje omogućuju dvjema osobama da napušu šator u svega pet minuta. S unutarnjem visinom od oko dva metra i površinom poda od 13 kvadrata, Mavericks Blue Ice može smjestiti maksimalno deset osoba.

Šator Mavericks Blue Ice se prodaje po cijeni od 5975,40 eura. U paketu dolazi i odvojiva podnica, užad za učvršćivanje, klinovi, kao i torba za nošenje. Sveukupno je težak oko 25 kilograma.



Kako izgleda Mavericks Blue Ice, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

Prvi šator na svijetu napravljen za kampiranje s kućnim ljubimcem +1