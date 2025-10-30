Australski buloke (lat. Allocasuarina luehmannii) ili bull oak često prozivaju najtvrđim drvetom na svijetu, iako su mišljenja dosta podvojena po tom pitanju.



Riječ je o cvjetnici iz porodice Casuarinaceae koja se može pronaći samo na australskom kontinentu. Obično raste raspršeno po šumskim područjima – od Mareebe preko Queenslanda i New South Walesa do Viktorije i Južne Australije. Općina Buloke u saveznoj državi Viktoriji, primjerice, dobila je ime upravo po ovoj vrsti stabla.



Australski buloke je dvodomno drvo koje može narasti do 15 metara visine, a deblo ima promjer između tri do šest metara. Karakterizira ga naborana kora i nazubljeni listići, ali i tvrdoća od 3690 do 5060 lbf, ovisno o izvoru.

Čvrstoća drveta najčešće se mjeri Janka testom – ovaj standardizirani test uključuje utiskivanje čelične kugle promjera 11,28 milimetara u drvo i mjerenje sile potrebne da se kugla udubi do pola promjera.



Rezultat testa obično se izražava u lbf-u ili funta-sili, s tim da viši rezultat ukazuje na tvrđe drvo te ga čini otpornijim na udubljenja, habanje i oštećenja.



Australski buloke koristi se proizvodnju namještaja, podova, alata i sličnih predmeta. Aboridžini ga koriste za izradu bumeranga i toljaga. Buloke je i izvor hrane za ptice.



Njegova čvrstina i izdržljivost često se uspoređuje s južnoameričkim drvetom quebracho koje je toliko tvrdo da lomi oštrice sjekira, a neki tvrde da je upravo ovo stablo najtvrđe na svijetu.

