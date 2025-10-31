Galerija 1 1 1 1 Tvrtka CRA-Carlo Ratti Associati dizajnirala je samoodrživo planinsko sklonište, točnije bivak koji je oblikovan prema specifičnom 3D skenu alpskih stijena kako bi se savršeno i neprimjetno uklopio u okoliš.



Ovo planinarsko sklonite bit će premijerno predstavljeno kao urbani paviljon na Zimskim Olimpijskim igrama u Milanu 2026. godine, a nakon toga će helikopterom biti prevezeno i trajno postavljeno na svoju stalnu lokaciju u Alpama.

Staklena ploha na skloništu nudit će prekrasan pogled na okolicu (Foto: Profimedia)

Planinarsko sklonište uključuje solarne panele za proizvodnju električne energije te sustav za kondenzaciju zraka za prikupljanje vode iz atmosfere. Na dnevnoj bazi ovaj će sustav moći proizvesti nekoliko litara pitke vode te tako osigurati planinarima da imaju pristup čistoj vodi čak i u hitnim situacijama.

Riječ je o samoodrživom utočištu za planinare koje će biti napravljeno od križno-laminiranog drva, metala i aerogel izolacije. Minimalističkog je dizajna, ali ima otpornost na ekstremne vremenske uvjete.

U slučaju slabe vidljivosti aktivirat će se crveno svjetlo (Foto: Profimedia)

Za razliku od tradicionalnih bivaka koji su obojani u jarke boje kako bi se mogli bolje spaziti iz daljine, ovo sklonište nenametljivo će se uklopiti u okoliš. Ipak, imat će ugrađeno crveno svjetlo koje će se aktivirati samo u uvjetima slabe vidljivosti kako bi do njega mogli doći svi oni kojima je zaklon potreban.

