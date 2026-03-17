Galerija 11 11 11 11 Svaka čast Parizu, Rimu, Londonu, Madridu i drugim europskim ljepotanima, ali destinacije koje mogu puno ponuditi putnicima nisu nužno preplavljene turistima – ponekad nas baš takve lokacije i najugodnije iznenade. Osim što nude autentičniji doživljaj i manje gužve, često imaju iznenađujuće bogatu povijest i gastronomiju. Dobra vijest je da su mnogi od tih nebrušenih dijamanata danas itekako dostupni – i to iz Hrvatske. Niskotarifni avioprijevoznici poput Ryanaira, Wizz Aira i easyJeta povezuju naše gradove s nizom zanimljivih europskih destinacija: od španjolskih obalnih gradova poput Alicantea i Girone, preko talijanskih klasika poput Napulja, Pise i Palerma, pa sve do živopisnih poljskih gradova poput Gdanjska, Krakova i Wrocława.

Tu su i skandinavske opcije poput Göteborga, urbani centri srednje Europe poput Basela i Cluja te sunčane mediteranske destinacije poput Malte, Kosа ili Paphosa. U nastavku smo izdvojili 10 gradova vrijednih pozornosti do kojih možete odletjeti i iskoristiti lijepo vrijeme za istraživanje ulica, trgova, restorana i barova.

1. Girona, Španjolska

S obzirom na geografski položaj u sjevernoj Kataloniji, Girona se često nalazi u sjeni Barcelone, a itekako i ona zaslužuje pažnju. Predvođen s El Celler de Can Roca s tri Michelina grad je dom fantastičnih restorana. Srednjovjekovni stari grad, mogućnosti za bicikliranje te živahna vinska i pivska scena upotpunjuju mogućnost izvrsnog vikenda.

Zidine koje okružuju stari grad nude pogled za pamćenje na crvene krovove i zvonike, dok uske ulice židovske četvrti El Call čuvaju atmosferu prošlih stoljeća. Katedrala je od glavnih znamenitosti, a šarene kuće uz rijeku Onyar dodatno naglašavaju ljepote grada.

Wrocław (Foto: Shutterstock)

2. Wrocław, Poljska

Wroclaw ima čak 12 rijeka, 21 otok i više od 300 mostova, a zbog ugodne klime i prijateljskih cijena predstavlja jedan od omiljenih gradova za život u Poljskoj, ako ne i šire. Glavni trg Rynek, jedan od najvećih u Europi, okružen je šarenim pročeljima i živom atmosferom, a Ostrów Tumski, najstariji dio grada, poznat je po večernjem paljenju plinskih lampi i posebnom ugođaju. Više o gradu doznajte ovdje.

3. Cluj-Napoca, Rumunjska

Poznat je u pravilu kao Cluj i ima nešto više od 300 tisuća stanovnika, a ipak čuva atmosferu malog grada. Djelomično je to zbog povijesnog centra, s obzirom da se izvan centra nalaze monumentalne zgrade iz doba komunizma. Osim svojih impresivnih znamenitosti s prekrasnim arhitektonskim stilovima, grad se može pohvaliti i bogatim noćnim životom.

Središnji trg Piata Unirii okuplja najvažnije gradske znamenitosti, uključujući crkve i povijesne građevine, ali i suvremeni gradski život. Brdo Cetățuia pruža pogled na cijeli grad, dok brojni restorani i barovi odražavaju njegovu izraženu studentsku i urbanu dinamiku.

Basel (Foto: Shutterstock)

4. Basel, Švicarska

Basel je često u sjeni Züricha i Ženeve, ali ništa mu ne nedostaje: stari grad, Rajna, muzeji i vrlo profinjen, ali nenametljiv švicarski šarm čine ga odličnom destinacijom za kratko putovanje.

Grad na Rajni ističe se starom jezgrom ispunjenom uskim ulicama i trgovima, dok mostovi povezuju različite dijelove grada. Katedrala i šetnice uz rijeku među najprepoznatljivijim su točkama.

5. Göteborg, Švedska

Göteborg je prijateljski grad na zapadnoj obali Švedske u kojem ćete pronaći živahnu kulturnu scenu, restorane svjetske klase i fascinantnu povijest. Četvrt Haga poznata je po drvenim kućama, malim trgovinama i kafićima, dok riblja tržnica Feskekôrka nudi svježe morske specijalitete. Blizina mora i arhipelaga omogućuje brz bijeg iz urbanog dijela grada u prirodno okruženje.

6. Solun, Grčka

Drugim po veličini grčkim gradom vladali su razni narodi - Rimljani, Bizantinci, Osmanlije – i svi su ostavili svoj trag. Znamenitosti ima koliko vam srce želi, a najviše će uživati zaljubljenici u sakralnu umjetnost jer je teško prebrojiti sve crkve.

Šetnica uz more povezuje ključne dijelove grada, od Bijele kule do luke, dok gornji grad (Ano Poli) pruža pogled na cijeli zaljev. Povijesni slojevi vidljivi su na svakom koraku, a svakodnevni život odvija se kroz brojne restorane, kafiće i gradske trgove.

7. Palermo, Italija

Glavni grad Sicilije nudi potpuno drugačiji doživljaj Italije – siroviji, autentičniji i intenzivniji. Palermo je spoj različitih kultura i arhitektonskih stilova, što se vidi na svakom koraku. Od živopisnih tržnica i ulica do impresivnih palača, ovaj grad definitivno nije monoton.

Tržnice Ballarò i Vucciria središta su svakodnevnog života, prepune boja, mirisa i lokalnih okusa, a katedrala i Normanska palača odražavaju slojevitu povijest grada čekajući da ih posjetite.

Eindhoven (Foto: Shutterstock)

8. Eindhoven, Nizozemska

Peti po veličini grad Nizozemske smjestio se na jugu zemlje i ponosno se okitio titulom grada dizajna i umjetnosti. Zvuči pomalo s visine, no Eindhoven će jednako oduševiti i zagrižene umjetničke duše, ali i one kojima treba vikend-bijeg u nešto novo, zabavno i drugačije. Riječ je o studentskom gradu koji pršti mladenačkom energijom i sadržajima, ali i multikulturnim šarenilom.

Prošećite Stratumseindom, najduljom ulicom noćnog života u Nizozemskoj ili sjednite na bicikl i istražite grad i predgrađe. Bicikl će vam definitivno biti najbolji prijatelj u obilasku grada: od poznatog Muzeja suvremene umjetnosti Van Abbemuseum do konferencijskog centra Evoluon koji izgleda kao NLO spreman za polazak u svemir.

Bristol (Foto: Shutterstock)

9. Bristol, Engleska

Volite li uličnu umjetnost u Bristolu vam zasigurno neće biti dosadno. Upravo se u tom britanskom gradu rodio Banksy, najpoznatiji nepoznati umjetnik na svijetu kojeg je magazin Time uvrstio ga je među sto najutjecajnijih ljudi svijeta. Iako nitko ne zna tko je točno Banksy, osim da je iz Bristola i da se još u devedesetim godinama bavio underground scenom, u njegovom gradu možete razgledati i djela koja potpisuje.

Osim zbog ulične umjetnosti, Bristol bi vam se mogao svidjeti i zbog drugih atrakcija, festivala, odličnih pubova, koncerata, kao i cjelokupne vibre koju ima grad. Čak je i sjedenje u luci s omiljenim pićem u ruci i promatranje čamaca u Bristolu poseban doživljaj.

10. Nantes, Francuska

Grad u pokrajini Loire dugo se već smatra jednim od najbooljih mjesta za život u Francuskoj, a nekoć provincijalni grad transformirao se u zabavno i lijepo mjesto. Mnoge povijesne zgrade, kao i skladišta, pretvoreni su u barove i umjetničke studije, a Nantes je poznat i kao dom jednog od najboljih simfonijskih orkestara na svijetu čije izvedbe možete čuti u teatru Graslin.

Poznat je poznat po atrakciji Les Machines de l’Île, gdje se može vidjeti i doživjeti golemi mehanički slon inspiriran vizijama Julesa Vernea. U samom središtu nalazi se impresivni Château des ducs de Bretagne koji nudi uvid u bogatu prošlost regije, a nemojte propustiti posjetiti sjajan kulturni prostor Le Lieu Unique, smješten u bivšoj tvornici keksa. Nantes je i izvrsna baza za izlete u obližnje vinograde, srednjovjekovni Clisson ili obalu Atlantika.

