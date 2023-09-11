Galerija 6 6 6 6 Putovanja s putopiscem Robertom Dacešinom uvijek su slikovita, puna korisnih informacija i zabavnih doživljaja, a prije nekog vremena posjetio je, kako kaže: "najljepši europski grad u koji nitko ne ide".

"Iako sam dosad obišao mnoge europske gradove, za ovaj mogu reći da je sasvim sigurno jedan od najljepših", kaže Robert o nepravedno zanemarenom Wroclawu, trećem po veličini gradu u Poljskoj, koji turistima često pobjegne ispod radara.

Najljepše iznenađenje

"Ako volite putovati, pretpostavljam da imate određene putničke destinacije koje su na vrhu vaše liste. Ako mene pitate, od destinacija na kojima još nisam bio, a koje bih želio posjetiti jesu Peru, Filipini i Južnoafrička Republika te još neke destinacije, ali iskreno najviše volim kada bez nekog posebno plana i spletom nekih životnih okolnosti završim u pojedinom mjestu o kojem i ne znam mnogo, a za koje se kasnije ispostavi da bude neko od najljepših mjesta koje ćete ikada vidjeti.

Baš to mi se dogodilo u Wroclawu, trećem po veličini gradu u Poljskoj. Iako sam ranije od pojedinih prijatelja tijekom studija u Bratislavi slušao koliko je grad lijep, tek kada dođeš ovamo, uvjeriš se u to. Stoga, ljudi, ako tražite neku ne toliko poznatu, a opet nevjerojatnu destinaciju, s prekrasnom arhitekturom, jeftinim cijenama, dobrom hranom i pregršt stvari koje možete vidjeti, ovo je mjesto zaista savršeno", otkriva Robert, u čijem videoputopisu možete vidjeti predivne kadrove tog grada u Poljskoj, kao i doznati brojne zanimljivosti.

Omiljeni "Poljak"

Wroclaw ima čak 12 rijeka, 21 otok i više od 300 mostova, a zbog ugodne klime i prijateljskih cijena predstavlja jedan od omiljenih gradova za život u Poljskoj, ako ne i šire. Stari grad jedan je od najljepših u Europi, a Robert nas vodi od lijepe vijećnice s neobičnim satom do katedrale s koje puca predivan pogled na grad. U šetnji gradom možete vidjeti i stotine neobičnih stanovnika – skulpture patuljaka koji podsjećaju na neka prošla vremena.

"Patuljci su nas nasmijavali u teškim vremenima i to je bila cijela ideja: prikazati apsurdnost situacije i potaknuti ljude da se prestanu bojati", izjavio je poljski novinar Arkadiusz Forster za BBC. Naime, tridesetak kipića postavljeno je početkom 2000-ih, a sve je počelo s jednim kao spomenikom Narančastoj alternativi. Riječ je o poljskom antikomunističkom pokretu začetom 1980-ih.

Jedno je od nezaobilaznih mjesta i gradska tržnica, na kojoj možete osjetiti duh grada, kao i isprobati neke lokalne specijalitete – pa i naučiti ponešto poljskog… Krenimo!