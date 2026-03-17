"Što je sreća?", "Što zapravo znači biti istinski sretan?" i "Kako to postići? - pitanja su koja stoljećima zaokupljuju mislioce, filozofe i znanstvenike. No odgovor možda i nije tako složen kao što se čini.

Svake godine Ujedinjeni narodi objavljuju popis najsretnijih zemalja svijeta, prema različitim kriterijima – od prosječnih prihoda i kvalitete zdravstvenog sustava do velikodušnosti ili percepcije korupcije. Već osmu godinu zaredom vrhom liste vlada Finska, i to ponajjprije zbog ljubaznih i prijateljski nastrojenih ljudi, slobode izbora i dugog životnog vijeka.

A da su doista prijateljski raspoloženi, Finci pokazuju i inicijativom koju je pokrenula nacionalna turistička organizacija Visit Finland. Kako bi Finska svoju formulu sreće podijelila s ostatkom svijeta, odabrani (sretni) putnici imat će priliku uroniti u finski način života i otkriti zašto su Finci među najsretnijima na svijetu.

Odabrana mala skupina putnika, šest parova, provest će tjedan dana u regiji Finska jezera (Lakeland) – području spektakularne prirode, prošaranom tisućama jezera, gustim šumama i blagim brežuljcima koji se protežu dokle pogled seže.

“Sve veći broj međunarodnih turista dolazi u Finsku u potrazi za tajnom sreće, no Lakeland je i dalje skriveni dragulj,” ističe Heli Jimenez iz organizacije Business Finland. “To je regija kojoj se i sami Finci vraćaju kada žele istinski odmor i savršeno mjesto za bijeg od svakodnevne buke.”

Kako bi sudionicima približili koncept sreće, Visit Finland će kroz program “Chill Like a Finn” pokazati kako se opustiti na finski način. Šest odabranih parova dobit će sedmodnevno putovanje s pokrivenim svim troškovima, s ciljem da iz prve ruke iskuse što znači živjeti kao Finac.

Jutra ovdje započinju na otvorenom – upijanjem prvih sunčevih zraka uz planinarenje kroz Nacionalni park Kolovesi ili kupanje u mirnim, kristalno čistim jezerima. Poslijepodneva su rezervirana za opuštanje u sauni, čitanje dobre knjige ili kratki odmor u visećoj mreži, dok su večeri stvorene večere uz svijeće i ušuškavanje uz pucketanje vatre.

„U sve užurbanijem svijetu koji od nas očekuje stalnu online prisutnost, opuštanje na finski način znači ponovno pronalaženje ravnoteže koju mnogi Finci smatraju ključnim dijelom života“, objašnjava Jimenez.

„Riječ je o načinu razmišljanja duboko ukorijenjenom u finsku svakodnevicu – isključiti se, usporiti i prepustiti prirodi da učini svoje. Ovo iskustvo želimo podijeliti s putnicima koji traže smislen, regenerativan odmor i sporiji ritam u užurbanom modernom životu. Finska regija Lakeland nudi upravo to – ugodno sjeverno ljeto u autentičnom finskom okruženju.“

Zainteresirani kandidati trebaju proći dvostupanjski proces prijave koji uključuje i video izazov na društvenim mrežama putem stranice ChillLikeaFinn.com. Odabrani sudionici putovat će u lipnju na tjedan dana kako bi iz prve ruke naučili što znači biti istinski sretan. Prijave su otvorene do 29. ožujka 2026., a sve detalje moguće je pronaći na ChillLikeaFinn.com.

