Galerija 12 12 12 12 Tour du Mont Blanc (TMB) jedan je od najpoznatijih višednevnih planinarskih trekkinga u Europi i ujedno jedna od najimpresivnijih kružnih ruta na svijetu. Riječ je o stazi dugoj malo manje od 170 kilometara koja obilazi cijeli masiv Mont Blanca. Ono što ovu rutu čini posebno atraktivnom jest činjenica da prolazi kroz tri države – Francusku, Italiju i Švicarsku – i nudi spektakularne poglede na čudesno lijep alpski krajolik.

U kružni obilazak oko Mont Blanca može se krenuti s jedne od četiri točke, Courmayeura u Italiji, Champex-Laca u Švicarskoj, iz svetog mjesta ljubitelja Alpa - francuskog Chamonixa ili pak obližnjeg mjesta Les Houchesa. Većina planinara odlučuje se za jedno od potonja dva mjesta i obično bira smjer suprotan od kazaljke na satu.

Pogledi za pamćenje

Tijekom puta izmjenjuju se dramatični prizori ledenjaka i oštrih alpskih vrhova u Francuskoj, zatim zeleni pašnjaci i gastronomski bogata područja talijanske doline Val Ferret, te mirnije pastoralne doline švicarskog kantona Valais.

Upravo ta raznolikost čini TMB jedinstvenim iskustvom u kojem svaki dan donosi i sasvim drugačiji pejzaž. Bez sumnje nafotografiranije je područje oko jezera Lac Blanc, gdje se (nekadašnji) najviši europski vrh divi svome odrazu u vodi, a osim drugih hodača dobar dan će vam na ruti zaželjeti ptice, kozorozi i pokoji svizac.

Planirati je bitno

Za obilazak cijele rute najčešće je potrebno između sedam i dvanaest dana, pa je obilazak lako prilagoditi trenutačnoj formi i danima godišnjeg odmora. Prosječna dnevna etapa znači hodanje od pet do sedam sati, 15 do 20 kilometara i uspon između cca 800 i 1200 metara. Ukupni uspon koji ćete savladati tijekom cijelog kruga iznosi oko deset tisuća metara, pa valja imati na umu da ova šetnja spada u srednje zahtjevne do zahtjevne.

Smještaj je moguće naći u planinarskim domovima (refuges), koji nude jednostavan, ali autentičan alpski doživljaj. U njima se obično nudi polupansion, odnosno večera i doručak, a spava se u zajedničkim spavaonicama. Oni koji trebaju više komfora i privatnosti mogu odsjesti i u planinskim hotelima ili pansionima u dolinama, ali ta će opcija često zahtijevati dodatni prijevoz od i do staze (i moguće, izazvati podsmjeh ostalih hodača). Zbog velike popularnosti rute, smještaj je potrebno rezervirati unaprijed, pogotovo tijekom srpnja i kolovoza kada je najveća gužva.

Dobra oprema je obavezna

Za uspješno savladavanje Tour du Mont Blanca ključna je dobra priprema i odgovarajuća oprema. Iako nije potrebna tehnička alpinistička oprema, dobra fizička kondicija je nužna. Preporučuje se nositi lagan ruksak, idealno do sedam kilograma bez vode, uz obaveznu vodootpornu jaknu zbog čestih popodnevnih oluja, toplu odjeću za promjenjive uvjete, naravno kvalitetne planinarske cipele, zaštita od sunca i planinarski štapovi na kojima će vam koljena biti zahvalna na dugim nizbrdicama. U planinarskim domovima obavezna je i vlastita vreća za spavanje (ili liner).

Sezona planinarenja traje od sredine lipnja do kraja rujna, kada su planinski prijevoji uglavnom bez snijega. Najugodniji uvjeti obično su krajem lipnja, kada su alpske livade pune cvijeća i gužve su manje te početkom rujna kada je vrijeme stabilno, a staze nakon vrhunca sezone - mirnije. Što se tiče troškova, ne računajući prijevoz do početne točke, spavanje s doručkom i večerom u domovima će vas stajati između 50 i 70 eura, a ručak još 15-ak eura.

