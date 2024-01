Na otprilike sat i pol vremena vožnje od Zagreba ili malo više od pola sata od Rijeke, čeka vas najviši grad u Hrvatskoj. Delnice su ujedno i najveće naselje u Gorskom kotaru, kao i super destinacija za izlet. Grad Delnice smjestio se na nadmorskoj visini od oko 700 metara, u Delničkom polju, a krase ga vrhunci Japlenškog vrha, Petehovca i Drgomalja.

Što istražiti?

Zimi je ovaj kraj poznat po idiličnim bijelim krajolicima, koji zovu na skijanje i sanjkanje, ali tijekom cijele godine mami na izlete, planinarenje, lov i ribolov. Ljeti su pak Delnice na idealnoj poziciji za sve one koji žele popiti jutarnju kavu kraj mora, a ostatak dana provesti u zaklonu šuma i zelenila na nešto nižim temperaturama. Može li bolje od toga? Deset minuta vožnje dijeli vas od rijeke Kupe, Lokvarskog jezera ili još manje do rijeke Kupice, a ne treba puno dulje do Platka, jedinog skijalište u Hrvatskoj s čijeg se vrha može uživati u pogledu na more. Najviši vrh na Brdu uživanja, kako se tepa Platku, je Radeševo do kojeg vozi žičara.

Što raditi?

Bilo ljeto ili zima, u Goranskom sportskom centru uvijek se nešto događa, što i ne čudi jer se Delnice deklariraju kao grad sporta. Željni aktivnosti, građani i posjetitelji stižu radi sportske dvorane, bazena i nogometnog igralište, ali i velike multifunkcionalna dvorane koja se zimi pretvara u klizalište.

U Supilovoj ulici smjestila se najstarija kuća u Delnicama, koja je ujedno i spomenik kulture: Kuća Rački prozor je u prošlost i dobar primjer kako su kuće nekoć imale otvorena ognjišta, kao i potkrovlja do kojih se dolazilo ljestvama. Ondje se sušilo meso i čuvale su se žitarice i orašasti plodovi. Pod krovom od dasaka držalo se sijeno koje je služilo kao zaštita od hladnoće. Kuća stara više stotina godina izgrađena je tako da se cijelo gospodarstvo nalazilo se pod jednim krovom, što je itkekako olakšavalo život u vrijeme dugih snježnih zima. Kuća Rački se može razgledati prema dogovoru, uz prethodnu najavu.

Stazama sporta i prirode

Poželite li protegnuti noge u prirodi, laganom i poprilično ravnom stazom koja kreće iz Delnica, za otprilike pola sata pješačenja stiže se do brda Japlenškog vrha, čije je područje zbog svih svojih ljepota proglašeno park-šumom. Stazom koja vodi iz Delnica doći ćete do padina na kojima se i danas nalazi legendarna 70-metarska skijaška skakaonica. Tamo su se pedesetih do kraja sedamdesetih godina redovno održavala natjecanja u skijaškim skokovima. Danas je skakaonica tek spomenik sportu i prošlim vremenima, ali planovi za rekonstrukciju postoje. Morat ćemo još malo pričekati dok ne krene projekt izgradnje nordijskog centra, a do tada, posjetitelje privlače sanjkališta i klizalište u blizini.

Sanjkalište Petehovac Delnice (Foto: Mario Jurina)

Gdje jesti i odsjeti?

Nedaleko od Parka kralja Tomislava u centru Delnica postoji sanjkalište s vučnicom. A iznad Delnica, na tisuću metara nadmorske visine, gdje je i najviše snijega, čeka vas sanjkalište Petehovac. To je mjesto popularno i zbog planinarskog doma sa sobama koje imaju pogled od milijun eura na Delnice i okolne planine. U restoranu se pak možete zagrijati uz vatricu iz kamina i goranske specijalitete, koji uključuju fine domaće štrudle za koje marljive ruke razvijaju tijesto dok gosti uživaju na svježem zraku. Milina!

Sudeći po svježim fotografijama, snijega ima sasvim dovoljno, a osim idiličnog pejzaža, ovdje možete provjeriti i detalje oko planinarskog doma. Osim Petehovca, neka od mjesta s dobrim ocjenama u blizini su i Bistro Lučice s prijateljskim cijenama, finim i izdašnim gablecima, kao i dobrom teletinom, te slastičarnica Zagreb u koju se ide na kolače, ali i pitu od sira. Odlučite li provesti nekoliko dana u Delnicama, na raspolaganju su kuće za odmor i apartmani, a ponudu možete provjeriti na Bookingu.

