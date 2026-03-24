Galerija 5 5 5 5 Na obali Ligurskog mora, između Genove i Savone, smjestio se Noli, mali srednjovjekovni grad koji i danas čuva duh nekih prošlih vremena. Za razliku od razvikanijih mjesta poput ne tako udaljenih Cinque Terre ili Portofina, Noli je zadržao autentičnost i mir, pa se ovdje lako prepustiti sporijem ritmu života uz more i nekoj davnoj Italiji.

Šetnja starom jezgrom vodi uskim kamenim uličicama, uz visoke kule koje su nekad simbolizirale moć i bogatstvo lokalnih obitelji. Grad je u srednjem vijekupo njima bio poznat, a i danas ih je velik broj očuvan, što mu daje prepoznatljiv izgled. Iznad mjesta uzdiže se Castello di Monte Ursino, tvrđava s koje se pruža širok pogled na more i okolne brežuljke. Posebnu povijesnu vrijednost ima i Chiesa di San Paragorio, jedna od najvažnijih romaničkih crkava u regiji, koja svjedoči o dugoj i bogatoj prošlosti ovog mjesta.

Noli je od 12. stoljeća bio je samostalna pomorska republika i saveznik Genove, s kojom je dijelio trgovačke i pomorske interese. Njegova važnost bila je tolika da ga je spomenuo čak i Dante Alighieri, što dodatno potvrđuje njegovu ulogu u tadašnjem svijetu. Kroz stoljeća su se ovdje ispreplitale priče o trgovcima, pomorcima i gusarima, a lokalne legende govore o skrivenim prolazima koji su vodili iz grada prema moru i služili kao bijeg u opasnim vremenima.

Danas je Noli miran gradić s opuštenom atmosferom. Jutarnji mir remete tek valovi i pokoji galeb, dok se mjestom širsi miri prvog espressa. Navečer se grad pretvara u ugodnu terasu, s pogledom na more koje zove na čašu vina i uživanje u ligurskoj kuhinji. Neizbježni regionalni specijaliteti su focaccia, trofie s pestom, svježa riba i plodovi mora, kao i lokalna farinata - pogača od slanutka. Sve se to savršeno slaže s domaćim vinima vinima poput Pigata ili Vermentina.

Do Nolija, i službeno proglašenog jednim od najljepših mjesta u Italiji, najlakše je doći iz Genove, bilo automobilom slikovitom obalnom cestom ili vlakom koji povezuje gradove duž ligurijske obale. Putovanje je samo po sebi doživljaj, jer je ovaj kraj - dramatičan, pitom i divlji istovremeno - poseban spoj planina i mora. Ta je posebnost najslikovitije prezentirana u specijalitetu rivijere, cappon magruo, poznatom i kao "jelu duždeva", čiji slojevi naizmjenično prestaavljaju kopno i more (prepečeni kruh, riba i povrće).

U zaleđu Nolija čeka vas visoravan Màniei njezin fascinantan i divlji krajolik koji vas poziva na opuštajuće šetnje i odmor u hladu crnika. S morem uvijek na vidiku, možete uživati u mirisima mediterana i istražiti špilje u kojima su živjeli stari Ligurci i kamene mostove kojima su prelazirli Rimljani. Okružena maslinicima, vinogradima i mirisnim šumama, sva brda oko Nolija će vas očarati. Staze među stijenama, crkve i palače, kuće s crvenim krovovima, gostionice i krčme pune mirisa i darova zemlje pletu najljepšu razglednicu podalje od turističkih bila Italije.

Talijanski "grad s dva mora": Najbajkovitiji grad na Čizmi koji čuva duh prošlih vremena +2