Farinata je tradicionalna talijanska slana pogača ili deblja palačinka koja se radi od brašna slanutka, vode, soli i maslinovog ulja. Poznata je i pod imenom La Cecina Toscana.

Peče se u pećnici dok ne postane hrskava izvana, a mekana iznutra. Najbolja je kad se jede topla – direktno iz pećnice kao prilog uz juhe i variva, pečeno meso, školjke i povrće.

S obzirom da brašno od slanutka nema glutena, neki je koriste i kao podlogu za bezglutensku pizzu.

Farinata - sastojci: 750 ml vode

200 g brašna od slanutka

70 ml maslinova ulja

prstohvat soli Farinata - priprema: Prosijte brašno od slanutka u veliku zdjelu i posolite ga. Postupno ulijevajte vodu uz stalno miješanje s pjenjačom kako biste dobili glatku smjesu bez grudica. Postupno dodajte i maslinovo ulje u smjesu i sve dobro promiješajte. Pokrijte zdjelu folijom i pustite da odstoji dva sata na sobnoj temperaturi. Nakon što je smjesa odstajala prebacite je na namašćenu tavu od lijevanog željeza ili na okrugli pleh za pečenje - ravnomjerno je premažite. Smjesa za farinatu trebala bi biti debela oko pola centimetara. Pecite je u prethodno zagrijanoj pećnici oko 20 minuta na 220 Celzijevih stupnjeva, odnosno dok površina ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju, a rubovi ne postanu hrskavi. Pospite pogaču s dodatnom morskom soli, razrežite je i poslužite je kao prilog uz jelo. Dobar tek!

