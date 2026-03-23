Galerija 2 2 2 2 Na talijanskoj rivijeri, otprilike na pola puta između Genove i Cinque Terre, smjestio se Sestri Levante – mali, ali slikovit gradić koji nosi nadimak “grad s dva mora”. To ime duguje svojoj jedinstvenoj geografiji: povijesna jezgra nalazi se na uskom kopnenom pojasu koji razdvaja dvije uvale. S jedne strane nalazi se veća, živahnija Baia delle Favole (Zaljev bajki), nazvana u čast danskog pisca Hansa Christiana Andersena koji je ovdje boravio u 19. stoljeću. S druge strane smjestila se romantična Baia del Silenzio (Zaljev tišine), oaza pastelnih kuća i mirnog mora koju je početkom 20. stoljeća tako nazvao pjesnik Giovanni Descalzo.

Iako danas djeluje kao savršena kulisa za romantične filmove, Sestri Levante ima bogatu i burnu povijest. Još u antičko doba bio je poznat kao Segesta, naselje ligurskog plemena Tigulli, a u rimsko vrijeme doživljava procvat kao trgovačko središte. Kroz stoljeća je bio meta brojnih osvajanja, napada gusara i političkih sukoba, no unatoč svemu zadržao je svoj šarm i autentičnost. Danas je to mjesto gdje se prošlost i sadašnjost skladno isprepliću. Uske uličice starog grada, šarene fasade i elegantne palače daju naslutjeti priče o nekim davnim vremenima, a restorani pripremaju moderne specijalitete. Za razliku od obližnjih turističkih magneta poput Portofina i Cinque Terre, Sestri Levante još uvijek čuva dozu mira. Upravo zato mnogi ga smatraju savršenom alternativom, mjestom gdje možete uživati u ljepoti talijanske obale bez pretjerane gužve.

Sestri Levante - 1 (Foto: Shutterstock)

Posebnu čar daje mu i činjenica da je nekada bio mali otok, koji je s vremenom povezan s kopnom. Danas taj uski spoj stvara jedinstveni krajolik jer grad doslovno leži između dvije uvale, svake s potpuno drugačijom atmosferom. Osim kupanja i uživanja na plaži, posjetitelji mogu istraživati povijesne crkve, poput crkve San Nicolò iz 12. stoljeća ili Santa Maria di Nazareth iz 17. stoljeća, prošetati do vidikovaca s kojih se pruža spektakularan pogled na obalu ili jednostavno lutati starim gradom i upijati njegovu opuštenu energiju. Sestri Levante posebno oživi u proljeće i ljeto kada se održavaju brojni festivali, uključujući poznatu književnu nagradu H. C. Andersen posvećenu dječjoj književnosti. Tada grad postaje prava pozornica bajki.

Adrenalinski spektakl na četiri rijeke: Quattro River Rally se vraća snažniji nego ikad! +1