Galerija 4 4 4 4 Fanjingshan je najviši vrh planinskog lanca Wuling u jugozapadnoj Kini. To zapanjujuće mjesto izdiže se na 2570 metara visine u Tongrenu u provinciji Guizhou, a smatra se svetim u kineskom budizmu još od vremena dinastije Tang. Budistički hramovi počeli su se graditi na vrhu planine još u 7. stoljeću, no ostali su stajati na mjestu tek oni izgrađeni nekoliko stoljeća kasnije.

Fanjinshan je mjesto na kojem budisti traže prosvjetljenje, pa ne čudi što je ono velika turistička atrakcija unatoč zahtjevnosti terena. Do Fanjingshana, naime, vodi strm put s više od 8 tisuća stepenica, a koje se u prosjeku mogu svladati za otprilike pet sati penjanja.

Srećom, za sve one koji nisu u top fizičkoj formi i nemaju previše slobodnog vremena na raspolaganju, tu je i žičara, koja vas do vrha planine dovede za otprilike pola sata.



Fanjingshan je dio rezervata prirode još od 1978. godine, a rezervatom biosfere proglašen je osam godina nakon toga. To je područje zaštićeno zbog primitivne vegetacije, a sveukupno se prostire na 567 četvornih kilometara.

Regija je dom za 2000 različitih biljaka, ali i 19 ugroženih vrsta životinja. Zbog izoliranosti područja ovdje su se razvile brojne endemske vrste – od divovskog kineskog daždevnjaka do psolike vrste majmuna Starog svijeta.

U 2018. godini planina je stavljena i na popis Svjetske baštine UNESCO-a.