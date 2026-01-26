Galerija 0 0 0 0

Zahladnjenje u okrugu Heizhou u kineskom gradu Lianyungang na kraju mjeseca siječnja donio je lokalnom stanovništvu tipične zimske izazove, ali i prekrasna iznenađenja.

Temperatura ispod ništice smrzla je vodopad na planini Jinping i stvorila predivno čudo prirode. Ledeni slapovi potoka Tuoshan rijedak su fenomen na ovome prostoru, koji se dpgađa samo kad su vremenski uvjeti optimalni.

Voda koja se slijeva niz stijene postupno se smrzava – najprije nastaje tanak sloj, potom deblje naslage, a na kraju dobivamo dramatične zaleđene komade koji izgledaju kao da je slap zaustavljen u pokretu.

Ledeni prizor privukao je mnoge turiste (Foto: Profimedia)

Nestvarni prizori zaleđenih zavjesa vode privukli su u ovaj kraj mnoge turiste koji žele snimiti fotografije za uspomenu – i društvene mreže.

Kvalitetna obuća ključna je za uživanje u ledenim prizorima izbliza. Poželjno je držati se podalje od mokrih stijena, rubova litica i zaleđenog korita potoka – debljina leda je nepredvidljiva i potencijalno opasna.

Nađete li se u sličnoj situaciji, izbjegnite i stajanje direktno ispod smrznutog slapa – komadi leda mogu se otkinuti i ozlijediti vas čak i tijekom najhladnijih dana.

Kako je Majka Priroda napravila kratkotrajno, ali i dalje zapanjujuće remek-djelo u Kini, pogledajte u fotogaleriji na početku teksta.

Skijanje i sanjkanje na Plitvičkim jezerima: Posjetite Mukinje, jedino skijalište u Lici +5