Među prvima u svijetu za pizzu smo počeli koristiti različite vrste sireva, poput dimljenog sira,topljenog sira i topljenog ementalera koje kombiniramo s različitim mesnim varijantama, kažekoji sa suprugomvodi zagrebačku pizzeriju Chello.Nakon što su osvojili ljubiteljes novim prostorom krenuli su u nove gurmanske avanture. Uz medijsku podrškuna adresi(Špansko) predstavljena je prava mala revolucija na domaćoj pizza-sceni. Novost je u Chellu pržena pizza, a birati možete između nekoliko nadjeva. Od klasičnog sa šunkom i sirom do umaka bolognese s mozzarellom i specijalitetaPrije nego što kušaju, mnogi pomisle nešto u stilu "ajme, kakva je to ubojica“ ili "to mora biti masno i nejestivo“, ali istina je potpunoNaravno, ne radi se o klasičnoj okrugloj pizzi koja senego o mekim calzonama koje imaju okus poput punjenog kruščića. Glorija Katalinić kaže da im je bilo važno pronaći način da pizze ne upijaju, a to im je i pošlo za rukom.Pizze nisu suhe, umaka začudo se i grah tu odlično uklapa. Pripremljen je tako da bude, a želite li pojačati dojam, možete se poslužiti s jednim od Volim ljuto umaka. Pritom valja pripaziti na broj zvjezdica na etiketi kako ne biste pustili koju suzu ili otrčali na šank po. To je na otvorenju napomenuo i vlasnikkoji ni sam pet zvjezdica ne shvaća olako.Na otvorenju je predstavljena is tankim tijestom koja se jede dok je vruća i nije predviđena za dostavu. Radi se o kombinaciji edamera, češnjaka ikoji se odlično slažu s vrhnjem i umakom od rajčice.Dok su se odrasli bavili gurmanskim aktivnostima, djeca su se zabavljala u igraonici koja je s obzirom na broj i raznovrsnost igračaka doista kutak dobrog raspoloženja. U mnogo većem prostoru od onog u Zagorskoj ulici vlada domaći, pomalo vintage ugođaj zahvaljujućia u Chellu ističu kako je prednost i u lakšem pronalasku parkirnog mjesta.

"Kako biste kod kuće napravili prženu pizzu, najprije napravite tijesto od glatkog i oštrog brašna u odnosu 1:4. Osim kvasca, mlijeka i soli koristim i šećer te maslac. Tijesto se diže dva puta, a zatim se razvalja pa posipa ribanim sirom na koji se dodaje umak. Nakon toga se ponovno posipa sirom, a dodati možete i komadiće Zdenkina sira. Tijesto se zatim preklopi, rubovi se utisnu vilicom, a pizza se uvalja u kukuruzno brašno. Prži se oko pet minuta sa svake strane“, kaže Glorija, pozivajući da provjerite kako oni to rade u pizzeriji Chello.