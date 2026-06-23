Kad istekne rok trajanja određene namirnice, obično dobro pregledamo hranu te je počnemo njuškati kako bi procijenili je li još uvijek prikladna za jelo. Ljudski nos može biti pouzdan alat, ali ne otkriva uvijek sve.

Baš zato znanstvenici su razvili elektronički nos - istraživači sa Sveučilišta Kalifornija u Berkeleyju zapravo su razvili senzorski sustav koji se oslanja na izgled i miris kako bi procijenio je li određena namirnica sigurna za jelo.

Elektronički nos (Foto: Brandon Sánchez-Mejia/UC Berkeley / Profimedia)

Ne samo da ovaj “nos” može prepoznati je li hrana pokvarena, već će detektirati i prisutnost uobičajenih alergena iz hrane poput kikirikija, a koji mogu biti smrtonosni za osobe s jakim alergijskim reakcijama.

Elektronički nos koristi 16 minijaturnih senzora u kombinaciji sa softverom kako bi prepoznao kemijske potpise u zraku povezane s kvarenjem hrane i sa prisutnošću čestih alergena.

Možete ga zamisliti kao skup digitalnih okusnih pupoljaka pri čemu svaki senzor na ovome čipu na jedinstven način reagira na različite molekule plinova kojima je izložen, pojasnila je glavna autorica istraživanja Carla Bassil.

Sustav se može spojiti s pametnim telefonom (Foto: Brandon Sánchez-Mejia/UC Berkeley / Profimedia)

Istraživači sa sveučilišta Kalifornija vjeruju da bi se ovaj sustav u budućnosti mogao integrirati u pametne kućanske uređaje, a kako bi ljudima pomogli donositi jednostavnije odluke o tome što jedu.

Primjerice, ova bi se tehnologija mogla integrirati u hladnjake opremljene senzorima. Zamislite da vam hladnjak može reći: Hej, trebao bi iskoristiti špinat do kraja jer će se uskoro pokvariti, ili sad je pravo vrijeme da iskoristiš onaj komad mesa?

Sustav je dosada testiran na svježim i pokvarenim uzorcima mlijeka, jaja i piletine, kao i na alergenima poput jagoda, oraha i kikirikija. Ipak, potrebna su dodatna testiranja prije nego što bi se elektronički nos mogao početi koristiti u komercijalne svrhe.

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