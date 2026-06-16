Galerija 1 1 1 1 Američka tvrtka za kampiranje Mammoth Overland predstavila je terensku kamper prikolicu stvorenu za ekstremne pustolovine po imenu Xtinction Level Escape. Izgrađena je na platformi, a duga je 5,4 metara, široka 2,1 metar i viska 2,7 metara.

Ova robusna terenska prikolica je dizajnirana tako da pojedincima omogućava siguran višednevni boravak u netaknutoj prirodi izvan civilizacije. Ima prozore napravljene od neprobojnog stakla debele 2,5 centimetara, pa je otvorna na metke.

Ima i ojačana stražnja vrata s pouzdanim sustavom zaključavanja koje je nemoguće probiti izvana. Na krovu prikolice, pak, se nalazi brzi izlaz u nuždi. Ovo vozilo ima i noćni video nadzor, namjenski sef za oružje i integrirani medicinski pribor.

Unutrašnjost kamp prikolice Xtinction Level Escape (Foto: Profimedia)

Xtinction Level Escape ima zvučni sustav za odvraćanje medvjeda i drugih divljih životinja, kao i daljinske bljeskalice za signalizaciju. Na raspolaganju vam je i integrirana Starlink satelitska veza koja omogućuje pristup internetu i u najvećoj divljini.

Tu su i neke luksuzne pogodnosti poput ugrađenog klima-uređaja, sustava za filtriranje vode i hladnjaka za pohranu hrane.

Dolazi s rezervnim kotačima i gumama, krovnim nosačima, dizalicom, Geigerovim brojačem i drugim korisnim sitnicama, a koje olakšavaju boravak na nepoznatom terenu.

Mammoth Overland tvrdi da Xtinction Level Escape utjelovljuje spoj robusne spremnosti za apokalipsu i udobnosti za cijelu obitelj. Prodaje se po cijeni od 124 tisuća američkih dolara , odnosno oko 106 tisuća eura.

Kako izgleda i što sve nudi provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

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