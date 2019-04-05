Dobar gulaš kuha se satima i na laganoj temperaturi. Jedino će se uz takvu termičku obradu i najžilaviji komadi juneće lopatice omekšati te postati mekani i podatni.

Za kocke za gulaš obično se koriste jeftiniji komadi mesa poput lopatice i buta koji imaju manje masnoće. Možete upotrijebiti i meso od koljenice, prednje plećke ili vrata. Obvezno očistite meso od tetiva prije termičke obrade.

Želite li izvući maksimum okusa iz mesa, kocke izrezane na otprilike jednaku količinu prvo prepržite na jakoj vatri da se karameliziraju , a nakon što dodate većinu ostalih sastojaka, smanjite na laganu temperaturu i pustite da se sljube svi okusi.



Za kuhanje dobrog gulaša bit će vam potrebno dva do tri sata. Tijekom tog vremena otopit će se kolagen u mišićnom tkivu mesa, a žilave juneće kocke transformirat će se u mekane zalogaje koje možete rezati žlicom.



Pripazite i kada ćete dodati pasiranu rajčicu, limunov sok ili neku drugu vrstu kiseline. Iako kiselina pomaže omekšati sirovo meso u marinadama, tijekom kuhanja otežava taj postupak. Baš zato preporučuje se da se kiseli sastojci dodaju pri kraju kuhanja gulaša.

Kada dodajete luk? Pet savjeta za savršeni gulaš koji ćete rado reprizirati +0