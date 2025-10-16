Galerija 11 11 11 11 Smještena u slikovitom mjestu Sunger u Gorskom kotaru, tri kilometra od Mrkoplja, Kuća za odmor Butković idealno je mjesto za sve kojima treba odmor od svega, mir i pogled pun ljepote prirode.

Drvena, topla i neodoljivo šarmantna, ova planinska kuća savršen je spoj komfora i autentičnog goranskog ugođaja, koja vas jednako poziva da uživate sklupčani ispred peći i da budete aktivni u divnoj prirodi.

Kuća je moderno uređena, ali je vjerna tradicionalnom goranskom stilu. Raspolaže s četiri spavaće sobe (dvije s bračnim krevetima, dvije s po dva kreveta za jednu osobu), dnevnim boravkom s kaučem na rasklapanje, potpuno opremljenom kuhinjom i blagovaonicom, kupaonicom. Dobrodošli su i vaši kućni ljubimci.

Gosti mogu uživati u besplatnom WiFi-ju i TV-u s kabelskim programima ili pikadu, stolnom nogometu, badmintonu ili malom nogometu na obližnjoj livadi. Najmlađe će oduševiti dječje igralište s toboganom, ljuljačkama i stijenom za penjanje, a u kući ih čeka dječja igraonica prepuna didaktičkih igračaka i društvenih igara.

Za potpuni ugođaj tu je natkrivena sjenica s roštiljem, sanitarnim čvorom i hidromasažnom kadom, a u toplijim mjesecima godtima je na raspolaganju i montažni bazen s ležaljkama i suncobranom. Cijena noćenja iznosi 230 eura, a sve detalje pronaći ćete na Bookingu.

Kuća je udaljena sto metara od glavne ceste, što osigurava potpunu privatnost i tišinu, a istovremeno omogućuje povezanost sa svime što vam je potrebno. Okolina je stvorena za istraživanje biciklom i pješice, a sve ljepote Gorskog kotara odavde su vam nadohvat ruke.

