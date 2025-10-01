Buffalo pizza s piletinom prava je eksplozija okusa. Inspirirana je američkim klasicima i kombinira vatreni Buffalo umak, sočnu piletinu i bogatu kremu od gorgonzole – a sve to na hrskavom tijestu za pizzu.
Savršena za one koji vole nešto drugačije od klasične margerite – i žele od pizze napraviti - doživljaj. Dobar tek!
Buffalo chicken pizza - sastojci:
Za Buffalo umak
- 55 g maslaca
- 75 ml ljutog umaka od rajčice
- ¾ žlice meda
- ¼ žličice kajenskog papra
- ¼ čajne žličice soli
- ¼ čajne žličice čili pahuljica
Za smjesu od kukuruznog škroba
- ½ žlice kukuruznog škroba
- ¼ žlice hladne vode
Za kremu od gorgonzole
- 90 ml kiselog vrhnja
- 25 g majoneze
- ¾ žlice mlaćenice
- ¼ čajne žličice Worcestershire umaka
- ¼ čajne žličice bijelog octa
- nekoliko kapi limunovog soka
- ¼ čajne žličice češnjaka u prahu
- ¼ čajne žličice senfa
- 1 prstohvat svježe mljevenog crnog papra
- 25 g gorgonzole, izmrvljene
Za piletinu
- 150 g kuhane piletine, nasjeckane (pomiješajte s dijelom pripremljenog i ohlađenog buffalo umaka, po ukusu)
Za pizzu
- 500 g tijesta za pizzu
- 1 žlica maslinovog ulja, za premazivanje
- ¼ crvenog luka, tanko narezanog
- 100 g odležane mozzarelle, narezane
- 50 g mozzarelle fior di latte, natrgane
- 1 šaka začinjene piletine (dio od gore navedenih 150 g)
Za preljev
- preostali buffalo umak, po ukusu
- ¼ mladog luka, narezanog
- 1 žlica izmrvljene gorgonzole
- malo kreme od gorgonzole, po ukusu
- pecorino-romano, naribani, za posipanje, po želji
Buffalo chicken pizza - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 250 stupnjeva.
- Obilno nauljite tijesto i ruke maslinovim uljem, restegnite ga u lim za pečenje i napravite 8-10 udubljenja.
- Stavite lim u pećnicu na 7 do 10 minuta da se tijesto dobro ispeče. Na pola vremena okrenite lim da se ravnomjerno ispeče.
- Pažljivo izvadite tijesto iz kalupa i ostavite da se ohladi na rešetki za hlađenje.
- Stavite maslac u lonac i otopite ga.
- Dodajte ostale sastojke za umak i miješajte pjenjačom dok ne postane gladak.
- Dodajte hladnu vodu u kukuruzni škrob i miješajte.
- Ulijte otopljeni kukuruzni škrob u umak i miješajte pjenjačom.
- Stavite lonac na vatru i pustite da smjesa zavrije i zgusne se. Stavite u hladnjak da se ohladi.
- Stavite sve sastojke osim gorgonzole u zdjelu i miješajte.
- Dodajte gorgonzolu i štapnim mikserom miksajte dok ne dobijete glatku smjesu.
- Stavite piletinu u zdjelu za miješanje i dodajte onoliko ohlađenog umaka Buffalo koliko treba da obilno prekrije piletinu, promiješajte.
- Kalup za pizzu obilno nauljite maslinovim uljem i vratite tijesto u kalup. Premažite i koru tijesta maslinovim uljem za lijepu hrskavu koricu.
- Stavite malo odležane mozzarelle, fior di latte, narezani luk i piletinu na pizzu. Pokapajte maslinovim uljem.
- Stavite pizzu u zagrijanu pećnicu, i zapecite je nekoliko minuta, dok ne dobije lijepu boju.
- Izvadite i ostavite pizzu da odstoji nekoliko minuta.
- Prelijte malo umaka u buffalo stilu, umakom od gorgonzole, gorgonzolom picante, narezanim mladim lukom ili mladim lukom i naribanim pecorino-romano sirom.
Za tijesto
Za Buffalo umak
Za kremu od gorgonzole
Za piletinu
Za pizzu
Kupus, meso, riža - i genijalna atmosfera: Dobro došli na Sarma fest u Maglenču kraj Bjelovara +2