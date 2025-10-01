Buffalo pizza s piletinom prava je eksplozija okusa. Inspirirana je američkim klasicima i kombinira vatreni Buffalo umak, sočnu piletinu i bogatu kremu od gorgonzole – a sve to na hrskavom tijestu za pizzu.

Savršena za one koji vole nešto drugačije od klasične margerite – i žele od pizze napraviti - doživljaj. Dobar tek!

Buffalo chicken pizza - sastojci: Za Buffalo umak 55 g maslaca

75 ml ljutog umaka od rajčice

¾ žlice meda

¼ žličice kajenskog papra

¼ čajne žličice soli

¼ čajne žličice čili pahuljica Za smjesu od kukuruznog škroba ½ žlice kukuruznog škroba

¼ žlice hladne vode Za kremu od gorgonzole 90 ml kiselog vrhnja

25 g majoneze

¾ žlice mlaćenice

¼ čajne žličice Worcestershire umaka

¼ čajne žličice bijelog octa

nekoliko kapi limunovog soka

¼ čajne žličice češnjaka u prahu

¼ čajne žličice senfa

1 prstohvat svježe mljevenog crnog papra

25 g gorgonzole, izmrvljene Za piletinu 150 g kuhane piletine, nasjeckane (pomiješajte s dijelom pripremljenog i ohlađenog buffalo umaka, po ukusu) Za pizzu 500 g tijesta za pizzu

1 žlica maslinovog ulja, za premazivanje

¼ crvenog luka, tanko narezanog

100 g odležane mozzarelle, narezane

50 g mozzarelle fior di latte, natrgane

1 šaka začinjene piletine (dio od gore navedenih 150 g) Za preljev preostali buffalo umak, po ukusu

¼ mladog luka, narezanog

1 žlica izmrvljene gorgonzole

malo kreme od gorgonzole, po ukusu

pecorino-romano, naribani, za posipanje, po želji Buffalo chicken pizza - priprema: Za tijesto Zagrijte pećnicu na 250 stupnjeva. Obilno nauljite tijesto i ruke maslinovim uljem, restegnite ga u lim za pečenje i napravite 8-10 udubljenja. Stavite lim u pećnicu na 7 do 10 minuta da se tijesto dobro ispeče. Na pola vremena okrenite lim da se ravnomjerno ispeče. Pažljivo izvadite tijesto iz kalupa i ostavite da se ohladi na rešetki za hlađenje. Za Buffalo umak Stavite maslac u lonac i otopite ga. Dodajte ostale sastojke za umak i miješajte pjenjačom dok ne postane gladak. Dodajte hladnu vodu u kukuruzni škrob i miješajte. Ulijte otopljeni kukuruzni škrob u umak i miješajte pjenjačom. Stavite lonac na vatru i pustite da smjesa zavrije i zgusne se. Stavite u hladnjak da se ohladi. Za kremu od gorgonzole Stavite sve sastojke osim gorgonzole u zdjelu i miješajte. Dodajte gorgonzolu i štapnim mikserom miksajte dok ne dobijete glatku smjesu. Za piletinu Stavite piletinu u zdjelu za miješanje i dodajte onoliko ohlađenog umaka Buffalo koliko treba da obilno prekrije piletinu, promiješajte. Za pizzu Kalup za pizzu obilno nauljite maslinovim uljem i vratite tijesto u kalup. Premažite i koru tijesta maslinovim uljem za lijepu hrskavu koricu. Stavite malo odležane mozzarelle, fior di latte, narezani luk i piletinu na pizzu. Pokapajte maslinovim uljem. Stavite pizzu u zagrijanu pećnicu, i zapecite je nekoliko minuta, dok ne dobije lijepu boju. Izvadite i ostavite pizzu da odstoji nekoliko minuta. Prelijte malo umaka u buffalo stilu, umakom od gorgonzole, gorgonzolom picante, narezanim mladim lukom ili mladim lukom i naribanim pecorino-romano sirom.

