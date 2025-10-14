Ovi mekani domaći prutići od dizanog tijesta rade se od nekoliko svakodnevnih sastojaka, a ako pratite recept koji vam donosimo – ništa ne može poći ukrivo.

Posla nema mnogo, ali morat ćete čekati da kvasac proradi i da se tijesto digne – i to dvaput, ali za to ćete čekanje biti višestruko nagrađeni jednom kada prutići budu pečeni.

Idealni su uz juhe i variva, a odlično će prijati i sami.

Meki prutići od dizanog tijesta - sastojci: 300 ml tople vode

7 g instant kvasca

25 g kristal šećera

45 g maslaca, otopljenog

1 i 1/2 čajne žličice soli

435 g glatkog brašna, plus za ruke i radnu površinu

1/2 čajne žličice češnjaka u prahu, po želji Premaz 30 g maslaca, otopljenog

1/4 čajne žličice soli

1/4 čajne žličice češnjaka u prahu

sušeni peršin, po želji, za posipanje Meki prutići od dizanog tijesta - priprema: Mikserom u zdjeli za miješanje umutite toplu vodu, kvasac i šećer. Lagano pokrijte i ostavite da odstoji 5-10 minuta dok se ne zapjeni. Dodajte rastopljeni maslac, sol, 130 g brašna i češnjak u prahu. Miksajte nastavcima za rijesto malom bezinom 30 sekundi pa dodajte preostalo brašno. Povećajte brzinu i miksajte oko 2 minute. Ako je tijesto prerijetko, dodajte još brašna, žlicu po žlicu. Miksajte tijesto električnim mikserom dodatnih 8-10 minuta ili ga ručno mijesite na lagano pobrašnjenoj površini 8-10 punih minuta. Tijesto mora ostati mekano, a kada ga „ubodete“ prstom, teba se vratiti. Također, moa se moći razvaljati toliko tanko da kroz njega prolazi svjeslost. Lagano nastite veliku zdjelu uljem i stavite u nju kuglu tijesta. Okrenite ga nekoliko puta da se i ono namasti sa svih strana. Prekrijte zdjelu čistom kuhinjskom krpom. Ostavite tijesto da se diže na relativno toplom mjestu 1,5-2 sata ili dok se ne udvostruči. Obložite 2 lima za pečenje papirom za pečenje. Kad je tijesto gotovo, pritisnite ga da ispustite zrak. Podijelite tijesto na pola i od svake polovice izrežite 7 komada, otprilike jednake. Pobrašnite radnu površinu i razvaljajte svaki komad u prutić duljine oko 20 centimetara. Pokrijte oblikovane prutiće čistom kuhinjskom krpom. Ostavite da se dižu dok se lagano ne napuhnu, oko 20 minuta. Za to vrijeme zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva. Pecite prutiće 18-19 minuta ili dok ne dobiju lijepu boju. Otopite maslac i umiješajte sol i češnjak u prahu. Izvadite prutiće kruha iz pećnice, premažite preljevom od češnjaka i maslaca i ostavite ih da se ohlade nekoliko minuta prije posluživanja. Po želji pospite sušenim peršinom ili drugim začinskim biljem i poslužite toplo.

Jeli smo u prvoj vegetarijanskoj pizzeriji u Zagrebu i jako se iznenadili +12