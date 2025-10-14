Ovi mekani domaći prutići od dizanog tijesta rade se od nekoliko svakodnevnih sastojaka, a ako pratite recept koji vam donosimo – ništa ne može poći ukrivo.
Posla nema mnogo, ali morat ćete čekati da kvasac proradi i da se tijesto digne – i to dvaput, ali za to ćete čekanje biti višestruko nagrađeni jednom kada prutići budu pečeni.
Idealni su uz juhe i variva, a odlično će prijati i sami.
Meki prutići od dizanog tijesta - sastojci:
- 300 ml tople vode
- 7 g instant kvasca
- 25 g kristal šećera
- 45 g maslaca, otopljenog
- 1 i 1/2 čajne žličice soli
- 435 g glatkog brašna, plus za ruke i radnu površinu
- 1/2 čajne žličice češnjaka u prahu, po želji
Premaz
- 30 g maslaca, otopljenog
- 1/4 čajne žličice soli
- 1/4 čajne žličice češnjaka u prahu
- sušeni peršin, po želji, za posipanje
Meki prutići od dizanog tijesta - priprema:
- Mikserom u zdjeli za miješanje umutite toplu vodu, kvasac i šećer. Lagano pokrijte i ostavite da odstoji 5-10 minuta dok se ne zapjeni.
- Dodajte rastopljeni maslac, sol, 130 g brašna i češnjak u prahu. Miksajte nastavcima za rijesto malom bezinom 30 sekundi pa dodajte preostalo brašno. Povećajte brzinu i miksajte oko 2 minute. Ako je tijesto prerijetko, dodajte još brašna, žlicu po žlicu.
- Miksajte tijesto električnim mikserom dodatnih 8-10 minuta ili ga ručno mijesite na lagano pobrašnjenoj površini 8-10 punih minuta. Tijesto mora ostati mekano, a kada ga „ubodete“ prstom, teba se vratiti. Također, moa se moći razvaljati toliko tanko da kroz njega prolazi svjeslost.
- Lagano nastite veliku zdjelu uljem i stavite u nju kuglu tijesta. Okrenite ga nekoliko puta da se i ono namasti sa svih strana.
- Prekrijte zdjelu čistom kuhinjskom krpom. Ostavite tijesto da se diže na relativno toplom mjestu 1,5-2 sata ili dok se ne udvostruči.
- Obložite 2 lima za pečenje papirom za pečenje.
- Kad je tijesto gotovo, pritisnite ga da ispustite zrak. Podijelite tijesto na pola i od svake polovice izrežite 7 komada, otprilike jednake. Pobrašnite radnu površinu i razvaljajte svaki komad u prutić duljine oko 20 centimetara.
- Pokrijte oblikovane prutiće čistom kuhinjskom krpom. Ostavite da se dižu dok se lagano ne napuhnu, oko 20 minuta.
- Za to vrijeme zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva.
- Pecite prutiće 18-19 minuta ili dok ne dobiju lijepu boju.
- Otopite maslac i umiješajte sol i češnjak u prahu.
- Izvadite prutiće kruha iz pećnice, premažite preljevom od češnjaka i maslaca i ostavite ih da se ohlade nekoliko minuta prije posluživanja. Po želji pospite sušenim peršinom ili drugim začinskim biljem i poslužite toplo.
